רבע 1, 01:06: אולימפיאקוס - מכבי ת"א 24:22

יורוליג, מחזור 23: הצהובים פתחו נהדר משלוש כשג'ימי קלארק ורומן סורקין היו מדויקים. סשה וזנקוב ומילוטינוב לא נותנים לחבורה של עודד קטש לברוח

איפה לונדברג (IMAGO)
איפה לונדברג (IMAGO)

אי אפשר להתעלם מהשיפור שיש במכבי תל אביב בתקופה האחרונה, אבל בשביל להמשיך לחלום על פליי אין הקבוצה לא יכולה להוריד רגל מהגז וצריכה להמשיך לנצח. בשעה זו החבורה של עודד קטש עומדת מול אחד האתגרים הכי קשים ביורוליג, מפגש בהיכל השלום והאחווה נגד אולימפיאקוס, זאת במסגרת המחזור ה-23 במפעל הבכיר של היבשת.

הצהובים מחזיקים בשלושה ניצחונות ברציפות די מרשימים בכל המסגרות, אחד בחוץ נגד הפועל חולון, אחד נגד הפועל ירושלים ואחד במפעל האירופי נגד ז’לגיריס. המאזן שלהם ביורוליג כבר עומד על תשעה ניצחונות ו-13 הפסדים, אבל זה עדיין קצת רחוק מהמקום העשירי שמוביל לפליי אין.

עד המשחק נגד באיירן מינכן, מכבי ת”א ניצחה חמישה משחקים ברציפות ביורוליג, אבל מאז היא נכנעה לבווארים, הפסידה לברצלונה, הפסידה לריאל מדריד וניצחה את ז’לגיריס. בתווך, היא ניצחה את כל המשחקים שלה בלי יוצא מן הכלל בליגת ווינר סל, וכעת היא מדורגת שנייה בטבלה, כשהיא עומדת על אותו מאזן של המוליכה הפועל ת”א.

מהצד השני, עונה רעה מאוד עוברת על אולימפיאקוס בממדים שלה. היוונים עם שמונה הפסדים ולא מצליחים לייצר יציבות, כאשר לפרקים גם מעמדו של גאורגיס ברצוקאס, שהיה נראה שחסין פיטורים, התערער. הקבוצה כן מגיעה אחרי שני ניצחונות, על באיירן מינכן ועל פרטיזן בלגרד.

רבע ראשון

חמישיית אולימפיאקוס: תומאס ווקאפ, טיילר דורסי, סשה וזנקוב, קוסטאס פאפאניקולאו וניקולה מילוטינוב.

חמישיית מכבי ת”א: ג’ימי קלארק, איפה לונדברג, וויל ריימן, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

# 10:00-5:00: ג’ימי קלארק המשיך את הכושר הטוב שלו כשפתח נהדר מחוץ לקשת עם שתי שלשות. גם רומן סורקין דייק משלוש והצטרף לחגיגת הקליעה של הצהובים שפתחו פער 6 שגרם לגאורגיס ברצוקאס להזעיק פסק זמן מוקדם.

/* LAST / NEXT ROUNDs */