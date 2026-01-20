"ברהים דיאס לא רוצח ולא אדם רע, זה ספורט"

החמצת הפאננקה של ברהים דיאס בגמר אליפות אפריקה, שהובילה להפסדה של מרוקו מול סנגל, ממשיכה לעורר סערה גדולה, ואפילו לואיס אנריקה התייצב להגנתו של שחקן ריאל מדריד. לקראת משחק ליגת האלופות בין פ.ס.ז’ לספורטינג ליסבון, סיפר מאמן אלופת צרפת: “דיברנו על זה היום באוטובוס”.

הקטלוני המשיך: “כולם מדברים על ברהים, אבל אני זוכר את זידאן, אל כדורגל, שעשה את זה בגמר מונדיאל. אני זוכר גם את סרחיו ראמוס. כשזה נכנס, כולם מוחאים כפיים, וכשזה לא, מגיעות המון תגובות שליליות”. במרוקו עצמה הדעות חלוקות. חלק מהאוהדים הביעו אכזבה קשה ואף טענו כי אינם רוצים לראות את דיאס חוזר לנבחרת, במיוחד לאחר שבחר לייצג את מרוקו ולא את ספרד.

מנגד, רבים אחרים יצאו להגנתו והציפו את הרשתות החברתיות במסרי תמיכה. דיאס עצמו פרסם פוסט מרגש: “הלב שלי כואב. חלמתי על התואר הזה בזכות כל האהבה, ההודעות והתמיכה שנתתם לי וגרמו לי להרגיש שאני לא לבד. נלחמתי עם כל מה שהיה לי, עם הלב מעל הכול. אתמול נכשלתי, אני לוקח אחריות מלאה ומתנצל מעומק הלב”.

לואיס אנריקה (IMAGO)

לואיס אנריקה אמנם לא אימן את דיאס בהופעתו היחידה בנבחרת ספרד, במשחק הידידות המפורסם מול ליטא בתקופת הקורונה, אך כן זימן אותו בנובמבר 2021 למשחקי מוקדמות המונדיאל מול יוון ושבדיה, עוד לפני שבחר לייצג את מרוקו.

“ברהים דיאס הוא שחקן מצוין, אני מכיר אותו היטב. הוא שחקן יוצא מן הכלל ואדם טוב מאוד”, הוסיף המאמן. “אני מבין שקשה לקבל את זה, זה היה רגע מוזר, אבל זה ספורט, לא יותר מזה. הדבר הכי חשוב הוא הערכים שאתה מעביר. ברהים הוא לא רוצח ולא אדם רע, וחשוב להגיד את זה”.