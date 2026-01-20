פאטי לפני ריאל מדריד: עבורי זה תמיד קלאסיקו

אנסו פאטי יעמוד היום (שלישי, 22:00) במוקד תשומת הלב, כשמונאקו תתארח בברנבאו מול ריאל מדריד במסגרת ליגת האלופות. החלוץ, המושאל מברצלונה, התראיין לפני המפגש והגדיר את המשחק כ”מיוחד מאוד” עבורו, כמובן בגלל הקבוצה אליה שייך ואצלה עשה את צעדיו הראשונים בכדורגל העולמי.

“להתמודד מול ריאל מדריד, כשאתה שחקן של ברצלונה, זה תמיד קלאסיקו”, אמר פאטי, בוגר לה מאסיה, שלא שכח גם לפרגן לחברו לשעבר, לאמין ימאל: “בגלל הגיל שלו ובגלל כל מה שהוא כבר הראה וממשיך להראות. אני תמיד מאחל לו את הטוב ביותר. במיוחד כשזה מגיע מלה מאסיה, זו גאווה גדולה”.

הספרדי נשאל גם על קיליאן אמבפה, שפתח את הקריירה המקצוענית שלו במונאקו וצפוי לעמוד מולו במפעל היוקרתי. “אמבפה הוא שחקן ענק, כולם יודעים את זה. לא אאחל לו בהצלחה במשחק הזה”, אמר בצחוק, “אבל מבחינתי אם הוא לא מספר 1, אז הוא 2 או 3 בעולם כיום, אין שאלה בכלל”.

פאטי חזר לאחרונה מפציעה שרירית וכבש בסוף השבוע האחרון מול לוריין, אך לא הצליח למנוע הפסד 3:1. בסך הכול, השחקן פתח בצורה מרשימה את תקופת ההשאלה שלו במונאקו עם שבעה שערים ב-11 משחקים, כשהמועדון הצרפתי מחזיק באופציית רכישה על סך 11 מיליון אירו בתום העונה.