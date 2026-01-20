יום שלישי, 20.01.2026 שעה 08:51
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

פאטי לפני ריאל מדריד: עבורי זה תמיד קלאסיקו

המושאל מברצלונה דרוך לקראת הבלאנקוס ב-22:00: "אמבפה ענק, אם הוא לא אחד בעולם אז הוא 2 או 3. לאמין? גאווה גדולה, במיוחד שזה מגיע מלה מאסיה"

|
אנסו פאטי חוגג (IMAGO)
אנסו פאטי חוגג (IMAGO)

אנסו פאטי יעמוד היום (שלישי, 22:00) במוקד תשומת הלב, כשמונאקו תתארח בברנבאו מול ריאל מדריד במסגרת ליגת האלופות. החלוץ, המושאל מברצלונה, התראיין לפני המפגש והגדיר את המשחק כ”מיוחד מאוד” עבורו, כמובן בגלל הקבוצה אליה שייך ואצלה עשה את צעדיו הראשונים בכדורגל העולמי.

“להתמודד מול ריאל מדריד, כשאתה שחקן של ברצלונה, זה תמיד קלאסיקו”, אמר פאטי, בוגר לה מאסיה, שלא שכח גם לפרגן לחברו לשעבר, לאמין ימאל: “בגלל הגיל שלו ובגלל כל מה שהוא כבר הראה וממשיך להראות. אני תמיד מאחל לו את הטוב ביותר. במיוחד כשזה מגיע מלה מאסיה, זו גאווה גדולה”.

הספרדי נשאל גם על קיליאן אמבפה, שפתח את הקריירה המקצוענית שלו במונאקו וצפוי לעמוד מולו במפעל היוקרתי. “אמבפה הוא שחקן ענק, כולם יודעים את זה. לא אאחל לו בהצלחה במשחק הזה”, אמר בצחוק, “אבל מבחינתי אם הוא לא מספר 1, אז הוא 2 או 3 בעולם כיום, אין שאלה בכלל”.

פאטי חזר לאחרונה מפציעה שרירית וכבש בסוף השבוע האחרון מול לוריין, אך לא הצליח למנוע הפסד 3:1. בסך הכול, השחקן פתח בצורה מרשימה את תקופת ההשאלה שלו במונאקו עם שבעה שערים ב-11 משחקים, כשהמועדון הצרפתי מחזיק באופציית רכישה על סך 11 מיליון אירו בתום העונה.

