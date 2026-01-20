יום שלישי, 20.01.2026 שעה 08:53
איטודיס לקראת אנדולו אפס: משחק חוץ לכל דבר

מאמן הפועל ת"א מוכן לטורקים בסופיה ב-19:30: "פוגשים קבוצה טובה". וויינרייט: "מיקומם בטבלה לא מעניין, יש לנו שחקנים שמחכים לפגוש את האקסית"

שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

כשהיא כן מחזיקה ברצף של חמישה ניצחונות, אבל מבינה שהיכולת שלה רעה מאוד במשחקים האחרונים, הפועל תל אביב תארח הערב (שלישי, 19:30) את אנדולו אפס במסגרת המשחק הראשון של שבוע כפול נוסף ביורוליג, כאשר המפגש השני יהיה ביום שישי נגד פרטיזן בלגרד. שני המפגשים לא יקרו באולם הביתי של הקבוצה המארחת, אלא במדינה זרה.

האדומים יארחו את הקבוצה מאיסטנבול בסופיה, מקום שמוכר להם מאוד, בגלל שהטורקיות לא באות לישראל, ופרטיזן בלגרד תארח את הפועל תל אביב במינכן בגלל שאליפות אירופה בכדורמים מתקיימת בימים אלו בסרביה והאולם הביתי של המועדון תפוס. בכל מקרה, המטרה בהפועל ת”א היא ללא ספק לרשום שני ניצחונות ולשמור על המקום הראשון בטבלה.

הקבוצה עשתה את דרכה לבולגריה מיד לאחר המפגש נגד עליל עליון, כבר כשעתיים לאחר מכן, ושם וסיליה מיציץ’ חבר אליה לאחר שהכוכב הסרבי לא הגיע לישראל לקראת המפגש נגד אליצור נתניה, אלא קיבל אישור להמריא למולדתו ולשהות שם מספר ימים. למעט טיילר אניס שסיים את העונה, לדימיטריס איטודיס סגל מלא שעומד לרשותו.

איטודיס אחרי נתניה: "ציפינו שיהיה משחק קשה"

דימיטריס איטודיס אמר: “אנחנו בסופיה, אנחנו די רגילים להיות מצד לצד ובמטוסים, אנחנו צריכים לשחק את המשחק הזה בבולגריה, חווינו כאן ימים נהדרים. העובדה היא ששיחקנו נגד נתניה ותוך 48 שעות עולים שוב לפרקט עם טיסה, זה אמנם משחק בית אבל זה משחק חוץ לכל דבר. זה אתגר, והאתגר מתקבל, צריכים למצוא דרך לנצח מול קבוצה מוכשרת מאוד, עם המון כישרון, עם פציעות שפוגעות בה. יש לה איכות, ניסיון, בסך הכל משחק מאוד מאתגר”.

איש וויינרייט הוסיף: “אנחנו משחקים ביורוליג וכל קבוצה טובה, לא משנה מה המיקום שלה בטבלה, כל ניצחון חשוב, כל שנייה חשובה, כל רגע חשוב, לא מסתכלים על מי למעלה ומי למטה. אפס קבוצה מצוינת, צוות אימון טוב, שחקנים טובים, יהיה קרב. יש לנו שני שחקנים שמצפים לשחק נגד האקסית, נצטרך להילחם עד שהשעון ייגמר ולנצח בקרב הזה”.

