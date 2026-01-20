יום שלישי, 20.01.2026 שעה 08:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

חיפה מחפשת קיצוני, ברוניניו לוחץ לקבל שחרור

הפערים עם קרפטי לבוב צפויים להיסגר, אחרי חתימת הברזילאי, הירוקים יתרכזו בצירוף שחקן כנף בצד ימין על חשבון פדראו או יובאנוביץ'. וגם: עתיד סק

|
ברוניניו (IMAGO)
ברוניניו (IMAGO)

פערים קטנים מאד יש היום בין מכבי חיפה לקרפטי לבוב, קבוצתו של ברוניניו הברזילאי, שלדעת כולם אמורים להיסגר, מה שיסלול את מעברו של הקשר לכרמל תמורת סכום של קצת מלמעלה מ-1.5 מיליון אירו.

מיד עם החתמתו ואחרי שצירפה השבוע את סדריק דון, חיפה תתפנה להביא שחקן כנף בצד ימין על חשבון פדראו או ג'ורג'ה יובאנוביץ'. כפי שפורסם ב-ONE, אחד מהם יעזוב.

ברוניניו פנה לראשי קבוצתו ולחץ כדי לקבל שחרור למכבי חיפה. הקשר נמצא בקשר הדוק עם ליאור רפאלוב והביע את נכונותו להגיע.

סדריק דון שערך אתמול את אימון הבכורה וייכלל בסגל למשחק הקרוב מול מכבי נתניה, קיים שיחה לתיאום ציפיות עם המאמן ברק בכר, שלפי שעה מייעד לשחקן את תפקיד קשר ה-8 או תפקיד הכנף.

סדריק דון (עמרי שטיין)סדריק דון (עמרי שטיין)

בתוך כך, בחיפה מצפים לחזרתו לארץ של עבדולאי סק שזכה באליפות אפריקה. מיד עם חזרתו, הבלם צפוי להיקרא לשולחן המשא ומתן על מנת לנסות ולבדוק אם ניתן להתקדם או שלסק יש תוכניות אחרות.

הבלם הצעיר, אלעד אמיר, יעבור היום בדיקת MRI שלאחריה ניתן יהיה לדעת מה חומרת הפציעה ולכמה זמן הוא ייעדר. איתן אזולאי חוזר בהדרגה מפציעה ואמור אולי עוד השבוע לחזור לסגל הקבוצה לקראת המשחק מול נתניה. עלי מוחמד צפוי לחזור לפעילות מלאה תוך שבועיים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */