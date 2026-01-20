"כרגע אין מה לדבר על אליפות": הלם בבאר שבע

שעות אחרי ההפסד הכואב והדרמטי 2:1 להפועל תל אביב בבלומפילד, בהפועל באר שבע מודים שמשהו לא עובד. לראשונה העונה, הקבוצה של רן קוז’וק מחברת שני משחקי ליגה רצופים ללא ניצחון והתחושות במועדון רחוקות מלהיות רגועות.

“זה הפסד אכזרי, בדיוק כמו מול קריית שמונה. כרגע אין מה לדבר על אליפות”, אמרו בבאר שבע. “שלטנו במשחק לכל אורכו, אבל ברגע האמת לא היינו קיימים. אנחנו סופגים שערים שלא מתאימים לקבוצה שרוצה לרוץ לאליפות. כרגע אין לנו את האופי הדרוש. יש לא מעט בעיות והספסל פשוט לא מספיק חזק. זה שאנחנו עם שישה זרים בלבד, כשאחד מהם בכלל לא בסגל, אומר שמשהו בבנייה בקיץ, לא היה מאוזן”.

תחושת אכזבה קשה ליוותה את הקבוצה בסיום המשחק, בעיקר על רקע המחצית הראשונה החלשה. בבאר שבע לא אהבו את הגישה והיכולת, שנפתחו בטעות קשה של ניב אליאסי ואור בלוריאן. “זו טעות שלא מתאימה לקבוצה אלופה. אי אפשר לספוג שער כזה מטופש”, אמרו במועדון. למעט דקות טובות במחצית השנייה מצד קינגס קנגוואה ואליאל פרץ, בבאר שבע מודים שאין יותר מדי מה לקחת מהמשחק.

ברדה : " ניצחון של המון אופי"

למרות ניסיונות לחזור לעניינים, הקבוצה שוב התקשתה לגלות אופי ברגעי ההכרעה. גם בגזרת הפציעות יש דאגה. הלדר לופס ככל הנראה מתח את השריר האחורי וצפוי להיעדר בשבועות הקרובים, כשאופיר דוידזאדה אמור למלא את מקומו. במועדון מודעים לכך שהלחץ סביב הקבוצה הולך וגובר ויידרשו להתמודד איתו במהירות כשהאתגר הקרוב נגד קריית שמונה, שכבר יודעת מה זה לנצח את באר שבע.

האכזבה גדולה במיוחד לאור המצב בטבלה. רק לפני זמן קצר באר שבע החזיקה בפער של שבע נקודות על בית”ר ירושלים, וכעת היא כבר בפיגור של שלוש נקודות. במועדון מצפים מהמאמן רן קוז’וק להוציא את הקבוצה מהבור המנטלי, שבו היא מתקשה לגלות אופי ושחקנים מסוימים מציגים חוסר ביטחון. אחת הסיבות המרכזיות לכך, לפי גורמים בקבוצה, היא ספסל לא מספיק איכותי שמוביל לחוסר תחרות אמיתית.

בהפועל באר שבע מבינים שיהיו חייבים להתחזק ומהר כדי לרענן את הסגל, אך בשלב זה בצוות המקצועי מתקשים לאתר שחקנים מתאימים ומרגישים כי הם נמצאים במבוי סתום. במקביל, ג’וזף סאבובו בנדה, שלא נכלל בסגל, נחוש לצאת להשאלה בארץ או בחו”ל במטרה לצבור דקות משחק.