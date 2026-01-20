יום שלישי, 20.01.2026 שעה 08:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

ברדה הוא הפתרון של הפועל ת"א לטווח הארוך

האזינו לפודקאסט: סיכום ה-1:2 הדרמטי על ב"ש, הציפיות שחייבות להיות בהתאם כי אחרת הן עושות נזק, מצב הפציעות לקראת הדרבי והארכת החוזה של טוריאל

|
שחקני הפועל תל אביב בטירוף (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב בטירוף (רדאד ג'בארה)

אחרי המפלה בדרבי בגביע עם הדחה אכזרית בפנדלים, בהפועל ת"א ידעו שניצחון על הפועל ב"ש יכול קצת להחזיר את החיוך לאוהדים, ולשמחתם כך גם קרה. החבורה הלוחמנית של אליניב ברדה הגיעה לבלומפילד, שם היא מושלמת העונה בליגה, בסגל חסר במיוחד וביכולת בינונית ולא מעבר הצליחה להשיג ניצחון יוקרתי על אחת מהטוענות לכתר בעונה בליגת העל, 1:2 על הפועל ב”ש.

איציק כלפי וחמי אלמוג בפרק חדש בפודקאסט הפועל ת"א מסכמים ניצחון מתוק של הפועל ת"א ושלוש נקודות יקרות שמקרבות אותה ארבע נקודות בלבד ממכבי ת"א, שישה ימים לפני המפגש המסקרן בבלומפילד.

על ההופעה המפתיעה עם כ"כ הרבה חיסורים שאליהם הצטרפו גם תוך כדי המשחק גם שחר פיבן וסתיו טוריאל, אליניב ברדה מוכיח שהוא הפתרון של הפועל ת"א לטווח הארוך, והציפיות חייבות להיות בהתאם כי אחרת הן עושות נזק לאדומים.

ברדה: שמחים על הניצחון במיוחד אחרי הדרבי

עוד בפרק: מצב הפציעות וסימני השאלה לקראת הדרבי, הצורך בצירוף חלוץ זר כדי להוריד מהמעמסה על דניאל דאפה, הארכת החוזה של טוריאל, ההכנות לקראת הדרבי ועוד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */