כרגע אין להפועל ב"ש את האופי לקחת אליפות

אחרי שאיבדה נקודות יקרות במחזור הקודם נגד מכבי חיפה ולאור העובדה שבית"ר ירושלים עשתה את זה שלה והגדילה את הפער מהמקום הראשון לשלוש נקודות, הפועל ב"ש הגיעה לבלומפילד נגד הפועל ת"א המושלמת בבית בידיעה שהיא חייבת ניצחון.

יחד עם זאת, רצונות לחוד ומעשים לחוד, החבורה של רן קוז'וק שוב קרסה בתוספת הזמן ונעקצה על ידי הפועל ת"א בדרך להפסד 2:1, למרות ששלטה לאורך כל המחצית השנייה.

איציק כלפי ודובב גבאי מסכמים איבוד נקודות שני ברציפות של הפועל ב"ש בפעם הראשונה העונה, בפודקאסט הפועל ב”ש, ומנסים להבין איך היא איבדה פער של שבע נקודות על פני בית"ר ירושלים עד לכדי מצב שהיא כעת רודפת אחריה בפיגור שלוש נקודות.

ברדה: שמחים על הניצחון במיוחד אחרי הדרבי

עוד בפרק: על פי המסתמן להפועל ב"ש אין את האופי להיות קבוצה אלופה, העיכוב בחיזוק הקבוצה זועק לשמיים, האם בכלל יש כרגע חיזוק על הפרק, מידת האחריות של ניב אליאסי וניהול המשחק של קוזו'ק.