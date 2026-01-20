"מבינים את הרעש מסביב, מפוקסים באשדוד"

המאבק בין בית״ר ירושלים להפועל באר שבע על תואר האליפות בשיאו. אחרי ההפסד של הדרומיים 2:1 להפועל ת"א אתמול (שני) בבלומפילד, הקבוצה של ברק יצחקי במקום הראשון עם פער של שלוש נקודות מהמקום השני ואוהדי בית"ר בעננים.

אבל, בבית״ר, בתוך המועדון ובחדר הלבשה, מצננים את ההתלהבות ורוצים לשמור על פרופורציות ופרופיל נמוך בשלב הזה ואומרים: ״אנחנו רק בחצי העונה, יש עוד דרך ארוכה לפנינו, מבינים את הרעש סביב הקבוצה, אבל אנחנו מנטרלים רעשים כדי להיות ממוקדים ומפוקסים לקראת המשחק הקרוב מול אשדוד".

העובדה שבית״ר תופסת את המקום הראשון בתום המחזור ה-19 מוכיחה שהיא חזק במאבק האליפות, אבל בבית וגן יודעים שלהגיע לפסגה זה לא פשוט בכלל, אך לשמור על המקום הראשון זה הרבה יותר קשה.

ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

״לנגד הצוות המקצועי עומד רק דבר אחד, המשחק מול אשדוד, זו האמת״, אומר גורם בבית”ר לקראת המשחק הבא.

בבית״ר ממתינים להחלטה היכן יתקיים המשחק מול אשדוד ולא עוסקים בזה יותר מדי. "נשחק איפה שיוחלט, אנחנו לא צד בסיפור, אין לנו שום העדפה, מתרכזים בהכנות למשחק ונגיע למשחק במטרה לנצח״, סיכמו בירושלים.