יום שלישי, 20.01.2026 שעה 06:42
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%4072-434937דטרויט פיסטונס
63%4161-446138בוסטון סלטיקס
59%4260-435437פילדלפיה 76'
55%4718-477240קליבלנד קאבלירס
54%4418-443439טורונטו ראפטורס
54%4242-430837ניו יורק ניקס
51%4376-440337מיאמי היט
50%4177-415536אורלנדו מג'יק
50%4534-446438שיקגו בולס
44%4879-481641אטלנטה הוקס
42%4388-423638מילווקי באקס
38%4488-454039שארלוט הורנטס
30%4235-404237ברוקלין נטס
24%4670-428438וושינגטון וויזארדס
22%4773-441240אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%4113-458338אוקלהומה ת'אנדר
69%4571-475039דנבר נאגטס
68%4160-434637סן אנטוניו ספרס
64%3977-422136יוסטון רוקטס
64%4499-468339מינסוטה טימברוולבס
61%4240-437838פיניקס סאנס
59%4403-456239גולדן סטייט ווריורס
58%4200-415136לוס אנג'לס לייקרס
50%4715-466140פורטלנד בלייזרס
45%4256-423738לוס אנג'לס קליפרס
42%4635-455640דאלאס מאבריקס
41%4302-424437ממפיס גריזליס
33%4966-469039יוטה ג'אז
31%4685-432639סקרמנטו קינגס
24%5005-470041ניו אורלינס פליקנס

ניצחון דרמטי לדטרויט על בוסטון, 33 לוומבניאמה

103:104 לפיסטונס עם 25 נקודות של האריס, בראון החטיא על הבאזר, שיא שלשות לכוכב הספרס בניצחון על יוטה. הניקס הובסו וספגו בוז בגארדן, 29 למקסי

|
טוביאס האריס מול ג'יילן בראון (רויטרס)
טוביאס האריס מול ג'יילן בראון (רויטרס)

דטרויט חגגה הלילה (בין שני לשלישי) ניצחון דרמטי על בוסטון במשחק צמרת במזרח. ויקטור וומבניאמה כיכב מול יוטה, ניו יורק הושפלה במדיסון סקוור גארדן ופילדלפיה ניצחה את אינדיאנה. בהמשך: גולדן סטייט – מיאמי.

דטרויט - בוסטון 103:104

טוביאס האריס קלע 25 נקודות והוביל את הפיסטונס לניצחון דרמטי כשג’יילן בראון מחטיא זריקה מכריעה רגע לפני הבאזר. ג’יילן דורן הוסיף 18 נקודות ותשעה ריבאונדים, קייד קנינגהאם רשם דאבל-דאבל של 16 נקודות ו-14 אסיסטים, ודאנקן רובינסון תרם 15 לפיסטונס, שממשיכים להוביל את הבית המרכזי עם מאזן מרשים של 10:31.

המשחק היה שקול לכל אורכו, עם לא פחות מ-11 מצבי שוויון וחילופי יתרון רבים. ברבע האחרון בראון עוד העלה את בוסטון ליתרון זמני, אך שלשה קריטית של האריס החזירה את ההובלה לדטרויט. בראון שסיים עם 32 נקודות, החטיא שתי זריקות עונשין בדקות הסיום וגם לא הצליח לנצל את ההזדמנות האחרונה, בדרך להפסד כואב של הסלטיקס.

גג'יילן בראון (רויטרס)

סן אנטוניו - יוטה 110:123

וומבניאמה רשם שיא עונתי של שבע שלשות, 33 נקודות ו-10 ריבאונדים, שעות ספורות אחרי שנבחר לראשונה לחמישיית האולסטאר. הסנטר הצרפתי הוביל את הספרס לניצחון שלישי רצוף וחמישי בשבעת המשחקים האחרונים, כששבעה שחקנים קולעים בספרות כפולות.

הספרס ברחו ברבע השלישי עם 23:35 והפכו יתרון קטן במחצית לניצחון בפער דו-ספרתי. סטפון קאסל (18), דילן הארפר (15) ודיארון פוקס (14) השלימו ערב התקפי מאוזן. ביוטה בלט קיונטה ג’ורג’ עם 30 נקודות, אך הג’אז רשמו הפסד רביעי ברציפות וסיימו מסע חוץ מאכזב.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

ניו יורק - דאלאס 114:97

מקס כריסטי קבע שיא עונתי של 26 נקודות, וקופר פלאג קלע 18 במשחקו הראשון במדיסון סקוור גארדן, בדרך לניצחון מרשים של המאבריקס על הניקס, שספגו שריקות בוז כבר במחצית הראשונה. למרות סגל חסר, דאלאס שטפה את הפרקט ופתחה פער של 30 נקודות עוד לפני ההפסקה.

בניו יורק, שרשמו הפסד רביעי רצוף ותשיעי ב-11 משחקים, קארל-אנתוני טאונס סיים עם 22 נקודות ו-18 ריבאונדים, וג’יילן ברונסון הוסיף 22. הקריסה של הניקס נמשכת, אחרי פתיחת עונה מבטיחה וזכייה בגביע ה-NBA בדצמבר.

קארל אנתוני טאונס (רויטרס)קארל אנתוני טאונס (רויטרס)

פילדלפיה - אינדיאנה 104:113

טייריס מקסי חגג בחירה ראשונה לחמישיית האולסטאר עם 29 נקודות ושמונה חטיפות, וג’ואל אמביד תרם 30 נקודות ותשעה ריבאונדים בניצחון של הסיקסרס. כל חמישיית פילדלפיה קלעה בדו-ספרתי, כשקלי אוברה ג’וניור מוסיף 18 נקודות.

המשחק היה צמוד מהצפוי, והסיקסרס אף פיגרו במחצית, אך ברבע האחרון אמביד הכריע ומקסי ירד לספסל לקול תשואות הקהל. באינדיאנה בלטו אנדרו נמהארד עם 25 נקודות ופסקל סיאקם עם 24, אך הפייסרס נעצרו אחרי רצף קצר וחזרו להפסיד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */