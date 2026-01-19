יום שלישי, 20.01.2026 שעה 00:43
ליגה איטלקית 25-26
4917-4421אינטר1
4616-3421מילאן2
4317-3121נאפולי3
4212-2621רומא4
3917-3221יובנטוס5
3716-3121קומו6
3220-2621אטאלנטה7
3024-3021בולוניה8
2819-2121לאציו9
2633-2221אודינזה10
2328-2321ססואולו11
2328-2021קרמונזה12
2322-1421פארמה13
2334-2121טורינו14
2230-2221קליארי15
2029-2221גנואה16
1732-2321פיורנטינה17
1729-1321לצ'ה18
1431-1621פיזה19
1434-1721ורונה20

זוג מנצח: בטורינה ופאס הובילו את קומו ל-0:3

צמד הכישרונות הצעיר של ססק פברגאס כיכב בהופעה נגד לאציו, כשהכוכב הספרדי רשם שני שערים והחמצת פנדל. בנו של אקס בני יהודה התכבד בגול ובישול

ניקו פאס ומרטין בטורינה מתחבקים (IMAGO)
ניקו פאס ומרטין בטורינה מתחבקים (IMAGO)

המחזור ה-21 בליגה האיטלקית ננעל הערב (שני) עם שני משחקים, כשמי שגנבה את ההצגה הייתה המרעננת הרשמית של הליגה, קומו, שהביסה 0:3 את לאציו. במפגש שקדם לו, קרמונזה והלאס ורונה נפרדו ב-0:0.

לאציו - קומו 3:0

זוג פאס: צמד לניקו, 0:3 לקומו על לאציו

הלריאני הגיעו לבירת איטליה והרגישו בבית כבר מהפתיחה נגד הנשרים, כשמרטין בטורינה, בנו של שחקן העבר של בני יהודה מטה אשר שיחק במועדון בשנות ה-2000, מצא את הרשת כבר בדקה השנייה. בדקה ה-24 הכוכב הגדול של האורחת, ניקו פאס, נתן עוד הוכחה לאיכויותיו כשהכפיל מקרוב, רגע לפני שהספיק להחמיץ פנדל. עם החזרה מההפסקה צמד הכובשים שיתף פעולה, כשבטורינה בישל בראבונה אמנותית לפאס, שהתכבד בשני שלו ובשלישי של קבוצתו, שהתקרבה למרחק שתי נקודות בלבד מיובנטוס החמישית.

קרמונזה - הלאס ורונה 0:0

ורונה נשארת אחרונה אחרי 0:0 עם קרמונזה

המארחת, בהובלת ג’יימי וארדי, ממשיכה לצנוח אחרי פתיחת עונה מופלאה ורשמה משחק שישי ברצף בו לא ניצחה, עם שתי תוצאות תיקו וארבעה הפסדים, כשהפעם אלילת המזל גם הייתה לצידה מול נועלת הטבלה. החלוץ הוותיק אף ניסה לכבוש מחצי המגרש, אך עלה מעל השער של הג’יאלובלו. האורחת לבסוף הצליחה לכבוש בדקה ה-85 מכיבוש של ג’יובאנה, אבל הגול נפסל במהרה בטענה לנבדל, כשהמנצחות הגדולות הן פיזה, פיורנטינה ולצ’ה שנותרו במקומן.

