זוג מנצח: בטורינה ופאס הובילו את קומו ל-0:3

המחזור ה-21 בליגה האיטלקית ננעל הערב (שני) עם שני משחקים, כשמי שגנבה את ההצגה הייתה המרעננת הרשמית של הליגה, קומו, שהביסה 0:3 את לאציו. במפגש שקדם לו, קרמונזה והלאס ורונה נפרדו ב-0:0.

לאציו - קומו 3:0

זוג פאס: צמד לניקו, 0:3 לקומו על לאציו

הלריאני הגיעו לבירת איטליה והרגישו בבית כבר מהפתיחה נגד הנשרים, כשמרטין בטורינה, בנו של שחקן העבר של בני יהודה מטה אשר שיחק במועדון בשנות ה-2000, מצא את הרשת כבר בדקה השנייה. בדקה ה-24 הכוכב הגדול של האורחת, ניקו פאס, נתן עוד הוכחה לאיכויותיו כשהכפיל מקרוב, רגע לפני שהספיק להחמיץ פנדל. עם החזרה מההפסקה צמד הכובשים שיתף פעולה, כשבטורינה בישל בראבונה אמנותית לפאס, שהתכבד בשני שלו ובשלישי של קבוצתו, שהתקרבה למרחק שתי נקודות בלבד מיובנטוס החמישית.

קרמונזה - הלאס ורונה 0:0

ורונה נשארת אחרונה אחרי 0:0 עם קרמונזה

המארחת, בהובלת ג’יימי וארדי, ממשיכה לצנוח אחרי פתיחת עונה מופלאה ורשמה משחק שישי ברצף בו לא ניצחה, עם שתי תוצאות תיקו וארבעה הפסדים, כשהפעם אלילת המזל גם הייתה לצידה מול נועלת הטבלה. החלוץ הוותיק אף ניסה לכבוש מחצי המגרש, אך עלה מעל השער של הג’יאלובלו. האורחת לבסוף הצליחה לכבוש בדקה ה-85 מכיבוש של ג’יובאנה, אבל הגול נפסל במהרה בטענה לנבדל, כשהמנצחות הגדולות הן פיזה, פיורנטינה ולצ’ה שנותרו במקומן.