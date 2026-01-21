לבאנטה הודיעה רשמית: תאי עבד חתם בקבוצה

לא בכל יום שחקן ישראלי חותם באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה, אבל אחרי שמנור סולומון עשה זאת, או יותר נכון עבר בין שתי ליגות כאלו, ועומרי גאנלדמן חתם בלצ’ה, אז כעת יש מצטרף חדש. לבאנטה הודיעה היום (רביעי) שתאי עבד חתם באופן רשמי במועדון, כשהוא עשה זאת באמצעות סוכנו אסף וקנין, נציג בלעדי של סוכנות העל ‘Lian Sports’. תאי קיבל את המספר 55.

הקיצוני הישראלי עזב את פ.ס.וו איינדהובן אחרי שעבר למחלקת הנוער של המועדון ההולנדי ולא ממש קיבל הזדמנות ראויה בבוגרת, אז הוא בחר ללכת לקבוצה מתחתית הליגה הספרדית והוא ינסה לעזור לה להישאר בליגה, כשהיא מתחת לקו האדום.

תאי עבד חתם לשלוש וחצי שנים בקבוצתו החדשה, עד סוף יוני 2029, כאשר הוא צפוי להרוויח סכום של כ-1.8 מיליון אירו לאורך התקופה הזו. השחקן הגיע לספרד, עבר בדיקות רפואיות והצטרף רשמית לחברים החדשים שלו, כאשר לבאנטה תשלם עבור כל העסקה סכום שעשוי להגיע לשני מיליון אירו, כולל מענקים ובונוסים עתידיים בהתאם למשחקים וביצועים.

תאי עבד ומשפחתו במעמד החתימה בלבאנטה (פרטי)

תאי עבד וסוכנו אסף וקנין (פרטי)

ומה מצבה של לבאנטה?

רק בסוף השבוע האחרון לבאנטה הפסידה 2:0 לריאל מדריד, ואחרי 20 מחזורים בליגה הספרדית היא ממוקמת במקום אחד לפני האחרון, במקום ה-19, שש נקודות מחוף המבטחים שם נמצאת היריבה העירונית שלה ולנסיה, אך ללבאנטה כן יש משחק אחד פחות, כלומר היא שיחקה 19 משחקים.

לעולה החדשה יש 14 נקודות ורק שלושה ניצחונות העונה, לצד חמש תוצאות תיקו ו-11 הפסדים, מאזן שדרוש שינוי כדי להישאר בליגה הראשונה בספרד ותאי עבד ינסה לעזור לכך לקרות. כזכור, עבד גדל במחלקת הנוער של הפועל ת”א, עבר לפ.ס.וו וכאמור עכשיו עובר ללבאנטה. המשחק הבא: אלצ’ה, ביום שישי, ב-22:00 (שידור ישיר בערוץ ONE).