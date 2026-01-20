יום חמישי, 22.01.2026 שעה 00:44
5014-4022ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4325-3322אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3327-3222ניוקאסל8
3323-2322סנדרלנד9
3225-2422אברטון10
3131-3022פולהאם11
3029-3222ברייטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2741-3522בורנמות'15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
1744-2422ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
841-1522וולבס20

לא נפרדו: ברייטון ובורנמות' סיימו ב-1:1

מספרת נהדרת של קוסטולאס  בדקה ה-90 הצילה את ברייטון מהפסד ביתי מתסכל לבורנמות, שצמודה אליה בטבלה. טברנייר העלה את האורחים ליתרון בפנדל

|
שחקני בורנמות חוגגים שער יתרון נגד ברייטון (IMAGO)
שחקני בורנמות חוגגים שער יתרון נגד ברייטון (IMAGO)

ברייטון אירחה הערב (שני) את בורנמות’ במשחק שחתם את המחזור ה-22 בפרמייר ליג. שתי הקבוצות צמודות בטבלה. המארחת מוקמה ערב המשחק במקום ה-12 עם 29 נקודות, האורחת במקום ה-13, שתיהן עם אותו מספר נקודות כאשר רק הפרש שערים מפריד ביניהן.

חניכיו של אנדוני איראולה עלו ראשונים ליתרון, כאשר הקשר מרקוס טברנייר הכניע מהנקודה הלבנה את ברט ורברוחאן. השופט פול טירני פסק פנדל לאחר בדיקת VAR  ובעקבות הכשלה של שוער ברייטון על שחקן בורנמות. האורחת ירדה להפסקה ביתרון.

המחצית השנייה נפתחה בלחץ של המארחים בניסיון להשוות, האורחים בעיקר התגוננו וניסו לצאת להתקפות מעבר. פביאן הורצלר ערך בדקה ה-65 חילוף משולש: גרודה, גומס והינשלווד יצאו, ריטר, מינדה ובאלבה נכנסו. איראולה ערך חילוף כפול: כובש השער טברנייר נפצע והוחלף על ידי  סמית’, כריסטי החליף את קרופי.

רבע שעה לסיום וולבק יצא בברייטון וקוסטולאס, שעוד ידהים אותנו בשער נהדר, נכנס. דיאקיטה נכנס בבורנמות במקום אדלי (79). ברייטון לחצה, סמית’ סחט הצלה נהדרת מפטרוביץ’, ואן הקה החמיץ מקרוב.

בדקה ה-90 ואחרי לחץ כבד, הגיע השוויון, שער שהיה שווה לחכות לו: קוסטולאס המחליף כבש לזכות המארחים במספרת נהדרת.

