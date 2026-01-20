לא נפרדו: ברייטון ובורנמות' סיימו ב-1:1

ברייטון אירחה הערב (שני) את בורנמות’ במשחק שחתם את המחזור ה-22 בפרמייר ליג. שתי הקבוצות צמודות בטבלה. המארחת מוקמה ערב המשחק במקום ה-12 עם 29 נקודות, האורחת במקום ה-13, שתיהן עם אותו מספר נקודות כאשר רק הפרש שערים מפריד ביניהן.

חניכיו של אנדוני איראולה עלו ראשונים ליתרון, כאשר הקשר מרקוס טברנייר הכניע מהנקודה הלבנה את ברט ורברוחאן. השופט פול טירני פסק פנדל לאחר בדיקת VAR ובעקבות הכשלה של שוער ברייטון על שחקן בורנמות. האורחת ירדה להפסקה ביתרון.

המחצית השנייה נפתחה בלחץ של המארחים בניסיון להשוות, האורחים בעיקר התגוננו וניסו לצאת להתקפות מעבר. פביאן הורצלר ערך בדקה ה-65 חילוף משולש: גרודה, גומס והינשלווד יצאו, ריטר, מינדה ובאלבה נכנסו. איראולה ערך חילוף כפול: כובש השער טברנייר נפצע והוחלף על ידי סמית’, כריסטי החליף את קרופי.

רבע שעה לסיום וולבק יצא בברייטון וקוסטולאס, שעוד ידהים אותנו בשער נהדר, נכנס. דיאקיטה נכנס בבורנמות במקום אדלי (79). ברייטון לחצה, סמית’ סחט הצלה נהדרת מפטרוביץ’, ואן הקה החמיץ מקרוב.

בדקה ה-90 ואחרי לחץ כבד, הגיע השוויון, שער שהיה שווה לחכות לו: קוסטולאס המחליף כבש לזכות המארחים במספרת נהדרת.