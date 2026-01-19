רמה"ש גברה על הפועל ראשל"צ במשחק העונה

לאחר פגרה ארוכה, ליגת ווינר חזרה הערב (שני) עם המשחק הכי גדול שיש, כשהמוליכה אירחה את האלופה במסגרת המחזור ה-15. הפועל אשדוד מול בני הרצליה, א.כ נס ציונה מול עירוני רחובות וקרב תחתית קריטי בין שתי האחרונות, כשקריית אונו אירחה את מ.כ באר שבע.

א.ס רמת השרון – הפועל ראשל"צ 30:36 (14:16)

הקבוצה של עידן מימון קיבלה בחזרה את לאונרדו דה אלומיידה, שהחלים מפציעה וניסתה לשחזר את הניצחון המשכנע בסיבוב הקודם (29:38) כדי לברוח בפסגה. מנגד, הקבוצה של האח, עמרי מימון, ניסתה להתאושש מההפסד להפועל אשדוד לפני הפגרה.

פתיחת המשחק הייתה שקולה, כשיונתן פלח בלט בפתיחה אצל האלופה, שעלתה ליתרון 4:6, אבל רמת השרון ביצעה מהפך ופנדל של רם טורקניץ קבע 9:11. עמית מוטולה ורם טורקניץ הובילו בריחה של רמת השרון, יחד עם יכולת מצוינת של השוער פראן לוצ'ן, קבעו 9:13 עשר דקות למחצית. האדומים הצליחו לצמק את התוצאה עד המחצית שהסתיימה ביתרון 14:16 למארחת.

א.ס רמת השרון – הפועל ראשל"צ (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

ליאור גורמן עוד ניסה להחזיר את האלופה למשחק, אבל פראן לוצ'ין שוב היה במקום ועמית מוטולה הגדיל את ההפרש ל-20:25 (דקה 42'). לאונרדו דה אלומיידה הגדיל את ההפרש שעמד על 23:30, 11 דקות לסיום. צרפתי ורדויקוביץ' לא נתנו לאלופה אפילו לחלום על קאמבק. בסיום: 30:36 למוליכה שפותחת פער של ארבע נקודות

כבשו לרמת השרון: מילאן פאבלוביץ' 8 שערים, מיכאילו רדויקוביץ', רם טורקניץ ולאונרדו דה אלומיידה 5 כ"א, דניאל צרפתי ועמית מוטולה 4 כ"א, צח מלול 2, איתי שיינפלד, קאי דובנוב ופראן לוצ'ין 1 כ"א.

עצירות שוערים: פראן לוצ'ין 18 עצירות ב-40%.

כבשו להפועל ראשל"צ: ליאור גורמן ובן גונן 7 שערים כ”א, אמיר שניידר ונדב חביב 4 כ”א, יונתן פלח 3, טל אקשטיין 2, איבן קראציץ’, תומר בודנהיימר ושלו יעיש 1 כ”א.

עצירות שוערים: סבטיסלב ורקיץ’ 11 עצירות ב-27%, ליאור קפלן 1.

שפטו: רון פרץ וניב שוורץ

הפועל אשדוד – בני הרצליה 33:35 (18:15)

המפגש בין שתי קבוצות שרוצות לשפר עמדות היה צמוד מתחילתו. האדומים הציגו את הרכש החדש-ישן אלכסנדר באביץ', שחזר ללבוש את המדים של הקבוצה במקומו של אולכסנדר טילטה שעזב. האורחת הייתה טובה יותר במחצית הראשונה וצמד של בר סיפדו סגר עבורה את המחצית הראשונה ביתרון של שלושה שערים.

אשדוד חזרה בצורה טובה יותר למחצית השנייה, אורוש טודורוביץ' ואיתי סויסה קבעו 27:30 תשע דקות לסיום. הרצליה חזרה אבל טודורוביץ' וליברמן סגרו עניין. בסיום: ניצחון שני ברציפות לאשדוד שעולה למקום החמישי, 33:35.

כבשו להפועל אשדוד: אורוש טודורוביץ' 11 שערים, אלכסנדר באביץ׳ 8, איתי סויסה 6, ירין ליברמן, לו אקסברוד ואורי גז 3 כ"א, מיכאיל ז'ילה 1.

עצירות שוערים: סווינביורן פיטרסון 12 עצירות.

כבשו לבני הרצליה: דניס ינקובסקי ובר סיפדו 6 שערים כ"א, יוסי אפו 5, מילאן גוסטוביץ' וניב צורף 4 כ"א, אסף אוחיון ונמניה גויקוביץ' 3 כ"א, אראל צייטלר 2.

עצירות שוערים: איגור צ'רניקוב 8 עצירות, ליאור שיין 1.

שפטו: שרון בן שושן ודודי ינקו

הפועל קרית אונו – מ.כ באר שבע 29:32 (19:19)

בקרב הישרדות על ארבע נקודות אירחה הפועל קרית אונו את מ.כ באר שבע. שתי הקבוצות ביצעו חיזוק בעמדת הפיבוט. באר שבע צירפה את פיליפ לאובץ (28, 1.97). האדומים צירפו את ולדימיר דזוקיץ' (24, 1.95).

הפתיחה הייתה שייכת למארחת. אסף שני ו-ולדימיר דזוקיץ' העלו אותה ל-3:9 אחרי 10 דקות. באר שבע חזרה עם דוראל בן סעדון ומילוש סאביץ' קבעו 14:13 בלבד לאונו. המומנטום של האורחת נמשך ומילוש סאביץ' כבש שער נהדר שקבע 19:19 במחצית.

גם המחצית השנייה הייתה צמודה כשאף קבוצה לא הצליחה לברוח עד שיואב פלח קבע 24:28 למארחת, 11 דקות לסיום. דוראל בן סעדון צימק ל-29:27 ארבע דקות לסיום אבל נמניה סקרוביץ' ועידו צ'רנובילסקי הבטיחו את הניצחון החשוב. 29:32 בסיום.

כבשו להפועל קרית אונו: נמניה סקרוביץ' 10 שערים, יואב פלח 6, רועי דזלדטי ואסף שני 4 כ"א, ניקולה סקרוביץ' 3, ולדימיר דזוקיץ' ואורי פלח 2 כ"א, עידו צ'רנובילסקי 1.

עצירות שוערים: עוז יצחק 14 עצירות, יהונתן בן שטרית 5.

כבשו ל-מ.כ. באר שבע: דוראל בן סעדון ומילוש סאביץ' 8 שערים כ"א, נוי פיירמן, פיליפ לאובץ וספאסוי גאצ'ביץ' 4 כ"א, דין פרלוב 1.

עצירות שוערים: שגיא בוניס 10 עצירות.

שפטו: דור לרון ומתן לינדנבאום

א.כ נס ציונה – עירוני רחובות 34:34 (18:15)

במשחק נוסף, אירחה א.כ נס ציונה (תשיעית, 7 נק') את עירוני רחובות (שמינית, 11 נק') כששתי הקבוצות רוצות לברוח לחלוטין מקרבות הירידה. רחובות שיצאה לפגרה בתקופה נהדרת אחרי ניצחונות על מכבי ת"א והפועל אשדוד הייתה טובה יותר במחצית הראשונה, שהסתיימה ב-15:18 לטובתה.

במחצית השנייה נס ציונה הצליחה לצמק והמשחק הוכרע בדקה האחרונה. סאבו מסטר כבש לאחר פסק זמן ולנס ציונה נותרה התקפה אחרונה, שבסיומה היא הצליחה להשיג כדור עונשין. גוראן קרסטבסקי דייק וקבע 34:34 דרמטי בסיום.

כבשו לנס ציונה: גוראן קרסטבסקי 11 שערים, סטפן דמיאנוביץ' 9, שליו אהרוני ועידו בדור 4 כ"א, דליבור סוקיץ' 3, אופיר כהן, אבירם אמסלם וליאור קוזניץ' 1.

עצירות שוערים: אלון רוצבי 10 עצירות.

כבשו לעירוני רחובות: סאבו מסטר 8 שערים, יהונתן רום ועמית יודוביץ' 5 כ"א, אריאל ביטון ומור אבנעים 4 כ"א, יוליאן ג'רביה ו-ולאד בורילוב 3 כ"א, עמרי נדלר 2.

עצירות שוערים: סאבו זקיץ' 8 עצירות.

שפטו: מתן פינקר ואלון קפלינסקי