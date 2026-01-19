לפני הפגישה עם עבד: 2:2 לאלצ'ה נגד סביליה

המחזור ה-20 של הליגה הספרדית ננעל אמש (שני), כשקיבלנו משחק בודד אבל דרמטי במיוחד, בו אלצ’ה סיימה ב-2:2 עם סביליה. החבורה של אדר סראביה איבדה הזדמנות לנצח בתוספת הזמן, רגע לפני שהיא יוצאת לוולנסיה למפגש מול לבאנטה, במה שיכולה להיות הופעת הבכורה של תאי עבד.

דרמה בסיום: 2:2 נפלא בין אלצ'ה וסביליה

המארחת עלתה ליתרון כבר בדקה ה-14 משער של אלכס פבאס, וגם הצליחה להכפיל מרגלו של גרמן ואלרה 10 דקות לתוך המחצית השנייה, אך אקור אדמס החזיר את הקבוצה מאנדלוסיה לתמונה בדקה ה-75 ושלח את המארחת לדקות אחרונות של סבל, אותן היא לא שרדה, כשאותו אדמס כבש בפנדל בדקה ה-92 וקבע חלוקת נקודות.