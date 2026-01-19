אשדוד ניצחה את חולון, הפסד בכורה לרמת גן

משחקי המחזור ה-17 בליגת אתנה לנשים שוחקו היום (שני). במוקד – מכבי רמת גן ספגה הפסד בכורה מפתיע בליגה עם 80:71 למכבי חיפה. בנוסף, אליצור רמלה ניצחה 87:93 את הפועל לב ירושלים, הפועל ראשון לציון הביסה 54:92 את מכבי כרמיאל, בנות פתחה תקווה ניצחה 68:75 את הפועל באר שבע/דימונה ובנות אשדוד גברה 73:76 על אליצור חולון.

בנות פתח תקווה – הפועל באר שבע/דימונה 68:75

כמו פעמים רבות העונה, העולה החדשה מתקשה ברבע האחרון, כאשר פתח תקווה ניצחה אותו 14:22 וככה גם את המשחק כולו. למארחות היו 43 ריבאונדים, לעומת 30 בלבד לאורחות.

קלעו לפתח תקווה:

ספרקל שיינה טיילור 21 נקודות ו-7 ריבאונדים.

דניאל אדמס 19 נקודות ו-715 ריבאונדים.

פולין מליסה דיווקנה 9 נקודות.

אופיר קסטן 8 נקודות.

בויאנה קובסביץ 7 נקודות.

נועה וואשדי 6 נקודות.

מאי דיין 5 נקודות.

קלעו לבאר שבע/דימונה:

טטיאנה יורקביצ’וס 13 נקודות ו-9 ריבאונדים.

ניקה באריץ 13 נקודות.

קריסטל ארין ברדפורד 12 נקודות ו-11 ריבאונדים.

אבינה ווסטברוק 12 נקודות.

אופק טלקר 9 נקודות.

יהל יובנוביץ 5 נקודות.

גלי קונטס 2 נקודות.

שדא כנעאן 2 נקודות.

הפועל ראשון לציון – מכבי כרמיאל 54:92

הרבע הראשון (32:10) והרבע השלישי (22:6) ייזכרו עוד הרבה זמן אצל העולה החדשה, שנותרה חסרת אונים מול ההתקפה המארחת. לכרמיאל רק ארבע שחקניות קלעו, כשאחת מהן נקודה בלבד לעומת ראשון, לה היו שמונה קלעיות. 27 אסיסטים ו-54 אחוז מהשדה למנצחות, לעומת 8 אסיסטים בלבד ו-28 אחוז מהשדה למפסידות. ראשון התבססה במקום השני בטבלה.

קלעו לראשון לציון:

מורגן בייטי 26 נקודות ו-8 ריבאונדים.

דייזי ראה-יאנג 15 נקודות.

אנסטסיה בולדירבה 13 נקודות ו-9 ריבאונדים.

עדן ציפל 12 נקודות ו-8 ריבאונדים.

סנז'נה בוגיצ'ביץ' 10 נקודות.

טל לב 9 נקודות.

יערה יצחקי 5 נקודות.

לינוי רביע 2 נקודות.

קלעו לכרמיאל:

צ׳לסי מיטשל 23 נקודות.

אלישיה ג'נקינס 19 נקודות ו-8 ריבאונדים.

ניצן עמאר 11 נקודות ו-6 ריבאונדים.

יעל טוויטו 1 נקודות.

מכבי הפניקס חיפה – מכבי רמת גן 71:80

נעמי קולדוני נכנסה לתפקיד המאמנת בחיפה לפני ארבעה ימים וכבר במשחקה הראשון, הצליחה לנצח את הקבוצה הבלתי מנוצחת עד עתה. המקומיות מהמקמום הלפני האחרון בטבלה הציגו רבע ראשון נהדר והובילו בו 15:27, ברבע השני המומנטום נמשיך עם 16:19. 34 אחוזים בלבד מהשדה לרמת גן לעומת 46 אחוזים לחיפה.

קלעו לחיפה:

שאיין שריל סלרס 24 נקודות ו-11 ריבאונדים.

לאשה טיאן פטרי 20 נקודותו-7 ריבאונדים.

בטי מונונגה 13 נקודות ו-7 ריבאונדים.

אמליה רמביסווסקה 10 נקודות.

נור כיוף 8 נקודות, 9 אסיסטים ו-4 חטיפות.

טיאה פרסלי 5 נקודות.

קלעו לרמת גן:

ויקטוריה ויויאנס 35 נקודות ו-8 ריבאונדים.

שיר תירוש 12 נקודות.

אימארי תומס 7 נקודות ו-7 ריבאונדים.

אליס חתוקאי 6 נקודות.

פאולה סטאוטמן 4 נקודות ו-10 ריבאונדים.

טג'ה גורסיץ 4 נקודות.

גילי אייזנר 3 נקודות.

הפועל לב ירושלים – אליצור רמלה 93:87

משחק צמוד מאוד עד הרבע האחרון שהתחיל בנקודה אחת בלבד יתרון, אבל ברבע התקפי של שתי הקבוצות, שהסתיים ב-26:31 לרמלה, הוכרע המשחק. המנצחות עם 46 נקודות בצבע לעומת 26 של המפסידות וכשההכרעה היא ברגעים האחרונים, יש חשיבות דרמטיות לאחוזי הקליעה, 55 מהשדה לרמלה לעומת 47 לירושלים.

קלעו לירושלים:

דסטני ליטלטון 32 נקודות.

סוואנה ווילקינסון (7 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 13 נקודות.

זיומארה מוריסון (10 ריבאונדים) ואניה פוקס רובטין 10 נקודות כ״א.

מיכאלה לזיץ׳ 8 נקודות.

נטע מישר 7 נקודות.

ג׳וי אוסיגוואי 4 נקודות.

הדר מור יוסף 3 נקודות.

קלעו לרמלה:

מיקיה הריגן (11 ריבאונדים) 20 נקודות,

אראלה גבירנטס (8 אסיסטים) ואלני בוסגנה 15 נקודות כ״א.

ליאור גרזון וצ׳לסי נלסון (6 ריבאונדים) 13 נקודות כ״א.

עדן רוטברג 12 נקודות.

מאי רווח 5 נקודות.

אליצור חולון – בנות אשדוד 76:73

המארחת, יחד עם מאמנה החדש רועי לזר, לא הצליחה לנצח את האלופה. 15 שניות לסיום, האורחות היו עם יתרון נקודה והכדור שלהן. וואטס עם שתי נקודות מהקו ובהתקפה האחרונה ניסיון של חולון שלש לא נכנס, ואשדוד הצליחה להימנע מהארכה. ארבע קלעיות עם דו ספרתי אצל המנצחות.

בנות אשדוד - אליצור חולון (טים נודלמן באדיבות המנהלת)

קלעו לאשדוד:

סטפני וואטס 20 נקודות.

דור סער 15 נקודות.

הדר חדד 15 נקודות ו-4 חטיפות.

אלבינה רז'בה 14 נקודות.

מאיה זילברשלג 6 נקודות.

קורטני ריינג' 2 נקודות ו-7 ריבאונדים

קלעו לחולון:

שיי קלי 26 נקודות ו-13 ריבאונדים.

אליסה ברון 15 נקודות.

ליה בראון 10 נקודות.

שקיילה ג׳וזף 8 נקודות.

מעיין כהן 5 נקודות.

איילה אורן 4 נקודות.

אמי רינת 3 נקודות.

אומו דיאלו 2 נקודות.