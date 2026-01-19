טרקו לא ימשיך בנורדיה י-ם: "לא יכתיבו לי"

ראובן טרקו, מי ששימש כעוזרו של חי אבייב בשמשון תל אביב וניהל את המשחק האחרון של הקבוצה, בו היא ניצחה, החליט לעזוב את בית"ר נורדיה ירושלים, שנפרדה בדצמבר מזוהר קמינסקי, איתו החלה העונה. הסיבה? בקשות בעקיפין על שחקנים כאלו ואחרים שיקבלו דקות משחק.

טרקו הוכיח את עצמו כבר בעירוני קריית מלאכי, שהעדיפה מאמן מנוסה יותר וכך גם בבית”ר שמשון תל אביב. מאמן בעל יושרה, מקצועיות ואיכות שרק מחפש לפרוץ במקום שייתן לו הכלים הנכונים, בלי להפריע מהצד. ״לא יכתיבו לי״, ציין בפני מקורביו, נוכח מה שקורה בתוך בית״ר נורדיה.

דרכו של ראובן טרקו החלה בהפועל מבשרת ציון אבו גוש, קבוצת דו קיום, שהוקמה, בין היתר, בידי ד״ר אלון ליאל, אביה של אשת החדשות, דפנה ליאל. בהמשך, קיבל לידיו את מ.כ ירושלים ומכבי בני אבו גוש. במרבית השנים עבד במחלקות הנוער וכעוזר מאמן בבוגרים, יחד עם חי אבייב (בשמשון ובמלאכי).

אורי כהן (יונתן גינזבורג)

בתוך כך, שמו של אורי כהן עלה כאחד מהשמות שצפויים להחליפו על הקווים בקבוצה שנמצאת, כאמור, במקום האחרון בטבלת ליגה א׳ דרום. כהן שימש כעוזרו של סתיו אלימלך באדומים אשדוד ובמכבי יבנה ואף אימן במחלקת הנוער של האדומים. ״נבדוק בבוקר ונחליט״, ציין מנהל הקבוצה, דובי גולדברג, בפני ONE.

גולדברג לא התייחס ספציפית לכך שמכתיבים למאמנו זה מכבר, וציין על טרקו: “הוא מאמן ענק, מתאים לליגת על. בחור טוב. אני אישית ביקשתי ממנו שימשיך. בחור טוב, אני ממש אוהב אותו”.