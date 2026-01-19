יום שני, 19.01.2026 שעה 22:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"רק רוצה להחזיר את הפועל ת"א לימים הגדולים"

אליניב ברדה דיבר אחרי ה-1:2 הדרמטי והיוקרתי של קבוצתו על הפועל ב"ש: "שמח מאוד אחרי האכזבה הגדולה בגביע". רוטמן הוסיף: "רציתי להחזיר לקהל"

|
אליניב ברדה (חגי מיכאלי)
אליניב ברדה (חגי מיכאלי)

דווקא אחרי המפלה הכואבת בדרבי עם ההדחה מול מכבי בתום דו-קרב פנדלים, עם שער ניצחון בדקה ה-98 הפועל תל אביב התאוששה הערב (שני) בענק אחרי 1:2 דרמטי ויקר על הפועל באר שבע, שמצדה איבדה את המקום הראשון לבית”ר ירושלים.

אליניב ברדה סיפר: “שמח מאוד שזה הסתיים בניצחון אחרי האכזבה הגדולה שהייתה לנו בגביע המדינה מול מכבי. באר שבע מקום מאוד יקר לליבי אבל אני כרגע במקום שמפרנס אותי וכל מה שמעניין אותי זה רק להחזיר את הפועל תל אביב לימים הגדולים. הקבוצה הזו עושה דרך, יהיו גם רגעים קשים, נצטרך לעבור אותם ביחד, אחד כבר עברנו והתאוששנו ממנו. ידעתי שיהיה לטוריאל קשה, עשיתי את החילוף אבל לא הספקנו לאושש אותו למאה אחוז. אני כרגע לא יודע אם הוא ישחק בדרבי או פיבן, אבל נתאושש ונתרכז במשחק הבא״.

לירן רוטמן אמר: “זה היופי בכדורגל, לפני 4 ימים היה לי רגע מאוד כואב, אבל קיבלתי תמיכה מהמועדון והקהל. מעריך את הכל, זכות להיות פה. הרגשתי שאני חייב לאוהדים, התפרץ אצלי הכל ואני מאוד שמח. רוצה מאוד להחזיר בדרבי הקרוב, מקווה שאעשה את זה. האמנו שאפשר לנצח, אליניב גם אמר לי שהוא רוצה לנצח. זה מה שאנחנו אוהבים בסוף בכדורגל״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */