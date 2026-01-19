בית"ר מוליכה לבדה: הטבלה אחרי 19 מחזורים

המחזור ה-19 הסתיים לו עם שני משחקים אחרונים היום (שני), כאשר הפועל ת”א ורשמה 1:2 דרמטי על הפועל ב”ש וקריית שמונה גברה 1:3 על הפועל חיפה. כעת, זה הזמן לתת מבט אל עבר טבלת הליגה, זאת אחרי מחזור דרמטי שבו נזכיר שמכבי ת”א הפסידה למכבי חיפה ובית”ר ירושלים לקחה את הפסגה. ב”ש

טבלת ליגת העל

1: בית"ר ירושלים – 45 נקודות, הפרש שערים 24+

2: הפועל באר שבע – 42 נקודות, הפרש שערים 26+

3: מכבי תל אביב – 36 נקודות, הפרש שערים 15+

4: מכבי חיפה – 32 נקודות, הפרש שערים 20+

5: הפועל תל אביב – 32 נקודות, הפרש שערים 11+

6: הפועל פתח תקווה – 26 נקודות, הפרש שערים 3+

7: בני סכנין – 26 נקודות, הפרש שערים ‎-3

8: מכבי נתניה – 24 נקודות, הפרש שערים ‎-10

9: עירוני טבריה – 21 נקודות, הפרש שערים ‎-17

10: קריית שמונה – 16 נקודות, הפרש שערים 5-

11: הפועל חיפה – 19 נקודות, הפרש שערים ‎-8

12: מ.ס אשדוד – 19 נקודות, הפרש שערים ‎-15

13: הפועל ירושלים – 15 נקודות, הפרש שערים ‎-11

14: מכבי בני ריינה – 8 נקודות, הפרש שערים ‎-30