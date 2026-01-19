איגוד הכדורסל קבע: ראשל"צ קופחה מול רמת גן

לאחר הסערה שהייתה אתמול (ראשון) במשחק שנערך בבית מכבי בין מכבי ראשל״צ למכבי רמת גן, שניצחה אחרי הארכה 87:99, איגוד הכדורסל קבע כי היו טעויות שיפוט קריטיות בהתמודדות.

כאמור, האיגוד קבע כי לא כל ההחלטות היו נכונות וכי שני שחקנים נוספים של רמת גן: רולנדו סגו ודריון אטקינס השתתפו גם הם בתיגרה והיו צריכים גם הם להיות מורחקים וכן כל שחקני הספסלים של הקבוצות, שנכנסו למגרש, היו צריכים להיות מורחקים גם הם.

לפיכך, ההחלטה הנכונה במגרש הייתה צריכה להיות 3 זריקות עונשין לרמת גן (בגין עבירה רגילה ועבירה טכנית) ואז 2 זריקות לראשל"צ וגם כדור שלה מהצד (בשל שחקן אחד יותר המורחק לרמת גן).

לפי פסיקה זאת בהחלט נראה כי ראשל”צ צדקה בטענותיה מהבוקר וטעות השיפוט הזאת הכריעה את המשחק לרעתה. איגוד השופטים ואיגוד הכדורסל מסרו כי המקרה יילמד, כדי לשפר את השיפוט וההחלטות במגרש. בנוסף, ציינו באיגוד כי לו היו יותר מצלמות במגרש וטכנולוגיה טובה יותר מזכיין השידור, ניתן היה להגיע להחלטה טובה יותר.

כזכור, 1:20 דקה לסיום, במצב 79:78 למארחת, התפתחה תיגרה, לאחריה נשרקה עבירה טכנית לג'יי ג'יי קפלן מראשון וכן לשני ספסלי שתי הקבוצות (על כניסה למגרש) והורחקו שני שחקני ראשל״צ (די ג'יי בארנס וקליל אחמד) וכן שחקן רמת גן, ז'ורדן ניקוליס.

בסיום האירוע קיבלה רמת גן חמש זריקות עונשין רצופות (אחת בגין הטכנית, שתיים על עבירה רגילה שבוצעה ועוד שתיים על השחקן העודף שהורחק) וכן קיבלה את הכדור מהצד, דבר שהוביל ריצת 0:11 רמת גנית, שהביאה בסופו של דבר להארכה.