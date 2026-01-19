פורסמו החמישיות לאולסטאר, אבדיה לא בפנים

על אף שמדינת ישראל התגייסה במלוא עוצמתה, החמישיות למשחק האולסטאר ב-NBA פורסמו ודני אבדיה לא שם. בחמישייה של המזרח ניתן למצוא את ג’יילן ברנסון, יאניס אנטטקומפו, קייד קנינגהאם, טייריס מקסי וג’יילן בראון, כשכמובן זה הצד שדני לא נמצא בו.

במערב יש את ניקולה יוקיץ’, לוקה דונצ’יץ’, שיי גילג’ס אלכסנדר, ויקטור וומבנימאה וסטף קרי, מה שאומר שהפורוורד הישראלי לא שם. אז מה הלאה מבחינת כוכבה של פורטלנד? כעת הידיים שלו יהיו אצל מאמני הליגה, שיצביעו מי לדעתם צריכים להיות המחליפים בהתמודדות.

את התשובות לשאלה האם דני אבדיה יהיה במשחק בתור מחליף נקבל באחד בפברואר, לאחר שנדע מה ההצבעות של המאמנים. אגב, כן יש חשיבות להירתמות של הישראלים, מכיוון שאם יהיה שוויון בהצבעות של המאמנים, ילכו לפי מי קיבל יותר הצבעות בקהל.

כל מאמן יצביע לשני גארדים, שלושה שחקנים מהקו הקדמי ושני “וויילד-קארדס”, כשהוא לא יכול להצביע לשחקנים מקבוצתו. משחק האולטסאר הוא כמובן האירוע שחותם את סוף השבוע החגיגי שקורה מידי שנה ב-NBA. המפגש יקרה ביום ראשון, 15 בפברואר, וישוחק השנה בלוס אנג’לס, באולם החדש של הקליפרס.