נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%3969-424536דטרויט פיסטונס
65%4057-435837בוסטון סלטיקס
58%4156-424136פילדלפיה 76'
56%4128-421136ניו יורק ניקס
56%4582-466839קליבלנד קאבלירס
54%4418-443439טורונטו ראפטורס
51%4376-440337מיאמי היט
50%4177-415536אורלנדו מג'יק
50%4534-446438שיקגו בולס
45%4767-470640אטלנטה הוקס
41%4278-412437מילווקי באקס
38%4488-454039שארלוט הורנטס
31%4109-392536ברוקלין נטס
24%4560-417837וושינגטון וויזארדס
23%4660-430839אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%4009-444737אוקלהומה ת'אנדר
69%4571-475039דנבר נאגטס
67%4050-422336סן אנטוניו ספרס
64%3977-422136יוסטון רוקטס
64%4499-468339מינסוטה טימברוולבס
59%4403-456239גולדן סטייט ווריורס
59%4123-425237פיניקס סאנס
58%4200-415136לוס אנג'לס לייקרס
50%4715-466140פורטלנד בלייזרס
43%4150-412737לוס אנג'לס קליפרס
41%4538-444239דאלאס מאבריקס
41%4302-424437ממפיס גריזליס
34%4843-458038יוטה ג'אז
31%4685-432639סקרמנטו קינגס
24%5005-470041ניו אורלינס פליקנס

פורסמו החמישיות לאולסטאר, אבדיה לא בפנים

החמישייה של המזרח כוללת את ברנסון, אנטטקומפו, מקסי, קנינגהאם ובראון, במערב אין את דני ויש את דונצ'יץ', יוקיץ', שיי, וומבניאמה וקרי. מה הלאה?

דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

על אף שמדינת ישראל התגייסה במלוא עוצמתה, החמישיות למשחק האולסטאר ב-NBA פורסמו ודני אבדיה לא שם. בחמישייה של המזרח ניתן למצוא את ג’יילן ברנסון, יאניס אנטטקומפו, קייד קנינגהאם, טייריס מקסי וג’יילן בראון, כשכמובן זה הצד שדני לא נמצא בו.

במערב יש את ניקולה יוקיץ’, לוקה דונצ’יץ’, שיי גילג’ס אלכסנדר, ויקטור וומבנימאה וסטף קרי, מה שאומר שהפורוורד הישראלי לא שם. אז מה הלאה מבחינת כוכבה של פורטלנד? כעת הידיים שלו יהיו אצל מאמני הליגה, שיצביעו מי לדעתם צריכים להיות המחליפים בהתמודדות.

את התשובות לשאלה האם דני אבדיה יהיה במשחק בתור מחליף נקבל באחד בפברואר, לאחר שנדע מה ההצבעות של המאמנים. אגב, כן יש חשיבות להירתמות של הישראלים, מכיוון שאם יהיה שוויון בהצבעות של המאמנים, ילכו לפי מי קיבל יותר הצבעות בקהל.

כל מאמן יצביע לשני גארדים, שלושה שחקנים מהקו הקדמי ושני “וויילד-קארדס”, כשהוא לא יכול להצביע לשחקנים מקבוצתו. משחק האולטסאר הוא כמובן האירוע שחותם את סוף השבוע החגיגי שקורה מידי שנה ב-NBA. המפגש יקרה ביום ראשון, 15 בפברואר, וישוחק השנה בלוס אנג’לס, באולם החדש של הקליפרס.

