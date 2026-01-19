יום שני, 19.01.2026 שעה 21:58
ה-10 ברצף של קבוצת טרום א' רמות מנשה מגידו

נציגת המועדון בליגת שומרון זכתה בניצחון עשירי העונה - 0:2 על אחווה כפר קרע. המאמן דן בר ניר: "מה שהכי מאפיין את הקבוצה אלה רצינות והתמדה"

טרום א רמות מנשה מגידו (באדיבות המועדון)
מחלקת הנוער של הפועל רמות מנשה מגידו מונה שש קבוצות ליגה בשנתוני החטיבה הצעירה - שתיים מהן משחקות בליגות טרום א' - האחת במחוז שומרון והשנייה במחוז צפון. נציגת המועדון במחוז שומרון, המודרכת על ידי דן בר ניר, עושה עונה מוצלחת ובסוף השבוע זכתה בניצחון עשירי העונה, הפעם היה זה 0:2 ביתי על אחווה כפר קרע, שהצליחה לנצח ארבעה משחקים והיוותה יריבה ראויה ועיקשת.

בדקה הרביעית הפועל רמות מנשה מגידו כבשה את השער הראשון. בסיומה של סדרת בעיטות, שנהדפו על ידי שחקני ההגנה של כפר קרע, הצליח מירו תורן לכבוש שער, שהעלה את קבוצתו ליתרון 0:1.

בדקה ה-57 הפועל רמות מנשה מגידו הכפילה את יתרונה: הוצאת כדור חוץ מצאה את יונתן כהן, שמסר מסירה שטוחה לאיתן פפר, שבעט מטווח קרוב מאוד לרשת וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:2 לזכות רמות מנשה מגידו.

המאמן דן בר ניר סיכם את המשחק: "לפני הכל, חשוב לי להגיד שהיה משחק ספורטיבי ובאווירה מעולה, מצד שתי הקבוצות וכל הילדים. אני רוצה לשבח את כפר קרע והמאמן שלהם, טארק חאטר. העבודה הגנתית של הקבוצה הייתה טובה מאוד. מבחינה התקפית, פתחנו בצורה טובה את המשחק עם גול מהיר כמו שרצינו, אך לאחר מכן לא הצלחנו לנצל את ההזדמנויות שהגענו אליהן - ולתרגם אותן להבקעת שערים".

דן בר ניר שבע רצון מהתקדמותה של קבוצתו בעונה זו: "מה שהכי מאפיין את הקבוצה - זו הרצינות וההתמדה. השחקנים מגיעים לכל האימונים, מתאמנים חזק ורוצים כל הזמן ללמוד ולהשתפר. הדגש באימונים הוא על עבודה קבוצתית - גם בהגנה וגם בהתקפה. קיים דגש על עזרה אחד לשני, גם במגרש וגם מחוצה לו. אנו שואפים להמשיך לעבוד קשה באימונים, להמשיך ללמוד, להשתפר ולהתפתח - הן ברמה האישית והן ברמה הקבוצתית".

