התבגרות מנטלית וכישרון: ניב גבאי זורח

אצטדיון סמי עופר בחיפה אירח אמש (ראשון) את אחד מהמשחקים העוצמתיים והמרשימים ביותר של מכבי חיפה, מאז שעברה מאצטדיון קריית אליעזר המיתולוגי לשחק באצטדיון המודרני. תצוגת תכלית של הירוקים סללה את דרכה של מכבי חיפה לניצחון 1:4 מהדהד על מכבי תל אביב.

גולת הכותרת של הניצחון שהשיגה מכבי חיפה, ארבעה שחקנים מסגל קבוצת הנוער היו שותפים נכבדים לניצחון הגדול: הבלם אלעד אמיר (2006), שפתח בהרכב בפעם החמישית העונה והוחלף בשלהי המחצית הראשונה בגין פציעה כואבת, שגרמה לו למרר בבכי ביציאה מהמגרש. המגן השמאלי, ינון פיינגזיכט (2007) שעלה כמחליף בדקה ה-84 ורשם הופעת בכורים תשיעית. הקשר נבות רטנר (2007), קפטן קבוצת הנוער, רשם הופעה מלאה שנייה ברציפות לאחר שנכנס כמחליף להופעת בכורה בדקה ה-41 במשחק מול הפועל ב"ש בשבוע שעבר.

מי ששיחק מעט יותר מהשניים, אך חתום על רגע בלתי נשכח הוא החלוץ, ניב גבאי (2007), שעלה כמחליף להופעת בכורה בדקה ה-84, ארבע דקות מאוחר יותר מסירה מצוינת של הבלם, ליסב עיסאת, תוצר נוסף של מחלקת הנוער הירוקה, מצאה את החלוץ, שהקדים את אופק מליקה, השוער התל אביבי, חלף על פניו, בעט מסף הרחבה לרשת וקבע את תוצאת המשחק.

ניב גבאי חוגג (רדאד ג'בארה)

לגבאי זהו המשך ישיר לעונה מצויינת, שבה כבש עד כה תשעה שערים ב-19 משחקים בכל המסגרות בזירה המקומית, וכן שער חשוב במשחק הראשון מבין צמד המשחקים מול נאנט הצרפתית, שהסתיים בתוצאת שוויון 1:1, בטרם מכבי חיפה ניצחה 2:3 במשחק הגומלין והעפילה לשלב 32 הגדולות בו תמתין לה ברצלונה.

הסבלנות מרה, אך פירותיה מתוקים

ניב גבאי, יליד יולי 2007, תושב העיר נתניה, החל את דרכו במכבי נתניה. כבר בגיל צעיר היה גבוה מהממוצע, כיום גובהו עומד על 1.86. ניב גבאי עשה דרך ארוכה בקבוצות החטיבה הצעירה של מכבי נתניה, למעט עונה אחת בקבוצת ילדים ג' של בית"ר טוברוק. ברוב העונות במכבי נתניה שיחק לא מעט גם בקבוצת ילידי 2006. את עונת 21/22, בה קבוצת נערים ג' של מכבי נתניה זכתה בדאבל, אליפות ליגת מרכז וזכייה בגביע המדינה, סיים השחקן עם 25 שערים בכל המסגרות.

דווקא בנקודת הזמן הזו, קצת לפני שמלאו לו 15, בזמן שמכבי נתניה צירפה לשורותיה את דניאל דאפה, עבר לקבוצת נערים ב' של מכבי פ"ת, בשורותיה חל פיחות מסוים במעמדו, גבאי לא היה שחקן הרכב קבוע, בחלק מהמשחקים עלה בהרכב ובחלק עלה מהספסל.

עופר פביאן וניב גבאי (באדיבות מכבי חיפה)

את העונה הזו סיימו המלאבסים במקום השישי בטבלת ליגת העל, במרחק 30 נקודות מהאלופה, מכבי ת"א. ניב גבאי סיים לראשונה בדרכו עונה עם מאזן חד ספרתי של כיבושים - תשעה שערים ב-33 משחקים.

בשנתון נערים א' עבר למכבי חיפה, בשורותיה כבש 15 שערים ב-32 הופעות, בעונה שבה הקבוצה סיימה במקום הרביעי בטבלת ליגת העל, במרחק של 20 נקודות מהאלופה, מכבי ת"א.

העונה שעברה הייתה עונה מאוד מורכבת עבור ניב גבאי, שלאורך השנים התרגל להיות שחקן מרכזי בקבוצות בהן שיחק, אך לראשונה מצא את עצמו במעמד של שחקן סגל רחב בקבוצת הנוער של מכבי חיפה, שהתבססה על ילידי 2005 ו-2006. ניב גבאי אמנם השתלב בסגל קבוצתו ברוב המשחקים, אך מיעט לשחק. מבין 15 המשחקים בהם שותף השחקן, רק באחד מהם רשם הופעה מלאה, במשחק הניצחון 0:8 על מכבי צור שלום בגביע המדינה.

ניב גבאי חוגג (שחר גרוס)

בכל 14 המשחקים הנוספים עלה כמחליף, כשלמעט המשחק מול הפועל ת"א במחזור הלפי אחרון, בו נכנס בתחילת המחצית השנייה, בכל המשחקים הקודמים עלה לשחק בשלב מאוחר. כמה מאוחר? בשבעה מהמשחקים עלה כמחליף לאחר הדקה ה-85. ניב גבאי הצליח להתמודד עם הסיטואציה, האמין בעצמו, האמין בצוות המקצועי בראשותם של איתי מרדכי ועוזרו, צדוק מלכה והנה הוא קוצר פירות.

בר כהן: "לעונה שעברה חלק גדול בהצלחה העונה"

בר כהן, כיום מאמן קבוצת הנוער של הפועל הרצליה, אימן את ניב גבאי, כשזה שיחק בקבוצת נערים ג' של מכבי נתניה. בר כהן מזהה התבגרות מנטלית של השחקן, שלדעתו יש לה חלק גדול בהצלחתו של השחקן בעונה הזו: "מאוד נהניתי לאמן את ניב. אני זוכר אותו כנער עם אופי מצוין, חייכן, חברותי, קבוצתי, צנוע, ברמה שכאשר הייתי מדבר איתו, היה מתבייש להסתכל אליי.

ניב הביא הרבה כישרון ואיכות למגרש, היא חלק בלתי נפרד מההצלחה הגדולה של הקבוצה באותה עונה. מה שכן, ניב לא תמיד היה יודע להתמודד עם סיטואציות של תחרות על מקום בהרכב. בעונה שעברה הוא מצא את עצמו בסיטואציה שלא הכיר קודם, אבל עצם העובדה שהוא לא ויתר, המשיך להיאבק על מקומו והמשיך במכבי חיפה גם בעונה הזו, מעידה על תהליך שהוא עבר. אין לי ספק, שלעונה שעברה יש חלק גדול בהצלחה שלו העונה".

ניב גבאי חוגג (שחר גרוס)

בר כהן פרט חלק מהאיכויות של ניב גבאי: "אני מאוד שמח לראות את ניב מצליח. בזמנו המלצתי למאמן, גיא בוגנים, לצרף את ניב לשורות קבוצת נערים א' של מכבי חיפה. ידעתי שזה חיבור, שיעשה טוב לשני הצדדים. ניב נהנה מנתונים פיזיים מאוד טובים, ניחן בחוש התמצאות מצוין ברחבה, קור רוח מול השער, תנועות חדות לעומק. השער שכבש בסמי עופר הבליט הרבה מהאיכויות שלו".

בר כהן מאמין גדול בפוטנציאל של ניב גבאי לעתיד: "ניב בנוי לרמות הגבוהות. אני מאמין שאם ימשיך להתחזק מנטלית, יידע להתמודד יתמודד עם סיטואציות מאתגרות כמו אלה שעמדו בפניו בעונה הבאה - הוא יגיע רחוק. עם זאת, כדי למקסם את הפוטנציאל שלו, ניב צריך להמשיך ולשפר פרמטרים בסגנון המשחק שלו - בהם משחק עם הגב אל השער, שמירה על הכדור, הפעלת לחץ על הבלמים והפעלת לחץ גבוה. אני מאמין שניב בדרך הנכונה להתקדמות".