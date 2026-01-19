זה בדרך: סוכמה העברתו של טר שטגן לג'ירונה

זה באוויר כבר זמן מה, אבל אחד המעברים המפתיעים של חלון ההעברות של ינואר בדרך להיות רשמי. העיתונאי המוערך פבריציו רומאנו מדווח היום (שני) שמארק אנדרה טר שטגן סיכם בעל פה על השאלה לג’ירונה מברצלונה, כשהקבוצות אמורות להודיע על העסקה בשבוע הקרוב.

אחרי שהקפטן של בארסה נתן את האור הירוק למעבר כבר במהלך השבוע שעבר, עכשיו שתי הקבוצות מקטלוניה הגיעו להסכמה ביניהן על פרטי ההשאלה, שאמורה להיות עד סוף העונה ולא תכלול סעיף רכישה. מדובר בצעד חשוב עבור השוער, שרוצה לקחת חלק במונדיאל בתור האופציה מספר 1 של גרמניה בין הקורות.

מצבת השוערים בברצלונה הסתבכה עבור טר שטגן, שעבר פציעות רבות בעונה וחצי האחרונות, מה שהוביל להגעתו של וויצ’ך שצ’סני, ואחר כך לזאת של ז’ואן גארסיה, שמצטיין בין הקורות והפך לבחירה מספר 1 של האנזי פליק.