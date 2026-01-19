"הפצועים של אולימפיאקוס חזרו, שלנו עדיין לא"

מכבי תל אביב הגיעה היום (שני) לטרמינל 3 בנמל התעופה בן גוריון לקראת ההמראה ליוון, שם יפגשו הצהובים את אולימפיאקוס פיראוס במסגרת המחזור ה-23 של היורוליג. עודד קטש וחניכיו ניצחו את ז׳לגיריס קובנה בחמישי שעבר ורוצים להגדיל את הרצף שלהם בשבוע בו יפגשו גם את פנאתינייקוס ביום חמישי הקרוב.

קטש דיבר ל-ONE לקראת ההמראה ליוון והמשחק מול החבורה מפיראוס:

כמאמן מה האתגר הכי גדול בלהיערך למשחק כשאתה יודע שחסרים לך כל כך הרבה שחקנים? כי הרי תוכנית משחק יכולה להביא אותך עד נקודה מסוימת כשאתה חסר….

“כן, כמובן שיש אתגרים מקצועיים בסדר משחקים כזה, ובטח בעונה כל כך מתישה וארוכה עם הרבה פציעות, אבל האתגרים שאנחנו חווים הם הרבה יותר מערכתיים מזה. זה לנהל סגל רחב עם שינויים, פציעות. אולימפיאקוס למשל, הפצועים שלהם חזרו והם במצב הרבה יותר טוב מאיתנו. אבל זה אתגר, זה אתגר של הצוות הרפואי ושל רגב והפיזיו. בטח מקצועי, אבל אנחנו צריכים לעבור את הקשיים האלה כקבוצה”.

ג'ף דאוטין, עד כה לא הייתה לך את הסיטואציה האידיאלית להכניס אותו לעניינים עכשיו אין לך ברירה אלא לתת לו דקות…

“ג'ף הוא שחקן שלא אמור לשחק רק כשאין ברירה. אבל שוב, להכניס שחקן שחוזר מפציעה כל כך ארוכה לתוך אינטנסיביות כזה, זה גם אתגר לא פשוט. ונרצה לשלב אותו כמה שאפשר”.

לוני ווקר יושב בצד (ראובן שוורץ)

לגבי ג’ימי קלארק, איך אתה מרגיש איתו במשחקים האחרונים?

אני חושב שג'ימי בתקופה טובה, וזה לאו דווקא רק הנקודות שלו, זה די ברור.

צריך לזכור, הוא שחקן צעיר, עם הרבה מאוד אפסייד ויציבות. זה המפתח כשמדברים על ג'ימי. תודה רבה.