טוריאל בהרכב הפועל ת"א, גנאח ואחמד אצל ב"ש

מפגש גדול בבלומפילד היום (שני, 20:00), כשהפועל תל אביב תארח את הפועל באר שבע במסגרת המחזור ה-19 של ליגת העל. החבורה של אליניב ברדה תגיע אחרי ההדחה הכואבת והדרמטית מגביע המדינה לאור ההפסד בפנדלים בדרבי למכבי תל אביב. האורחת מצידה יודעת ששלוש נקודות הן קריטיות כשבית”ר ירושלים פתחה פער ועלתה לפסגה טרם שריקת הפתיחה באצטדיון היפואי.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, מרקוס קוקו, שחר פיבן, צ’יקו, זיו מורגן, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, סתיו טוריאל, רוי קורין, לויזוס לויזו ודניאל דאפה.

הרכב הפועל ב”ש: ניב אליאסי, זאהי אחמד, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, אליאל פרץ, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

האדומים מתל אביב ספגו מכה לא פשוטה נגד היריבה העירונית בגביע, וכבר הם מקבלים יריבה חזקה נוספת וצריכים להתעשת. במחזור שעבר בליגה, ברדה וחניכיו סיימו ב-3:3 משוגע עם הפועל חיפה בסמי עופר, אבל החזרה למגרש הביתי שהוא מבצרם העונה אמורה להעניק להם הרבה ביטחון.

ה-0:0 מול מכבי חיפה במחזור הקודם קצת עצר את רן קוז’וק ושחקניו, שחזרו לנצח מהר עם 1:2 על הפועל ירושלים בדרך לשלב הבא בגביע. מאז המפלה מול עירוני טבריה לפני חודש, הקבוצה מבירת הנגב לא נכנעה, כשעכשיו הלחץ עבר אליה לאחר שבית”ר כאמור תפסה את המקום הראשון לפני המשחק של הדרומיים שינסו להשתוות שוב לירושלמים.

רן קוז'וק (עמרי שטיין)

הקבוצות נפגשו לראשונה העונה במסגרת חצי גמר גביע הטוטו, אז בחודש אוגוסט הפועל ת”א ניצחה 0:2. בסיבוב הראשון של 2025/26, הפועל ב”ש השיגה 1:2 בטרנר משערים של אופיר דוידזאדה ודן ביטון (פנדל), כשסתיו טוריאל רק השווה זמנית.