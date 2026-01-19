צופה עתידות? ההימור החדש של טר שטגן

מארק אנדרה טר שטגן עומד לסיים את דרכו בברצלונה בימים הקרובים, עזיבתו מסמלת את סיומו של עשור כשוער של הקטלונים, אך דרכו למעמד זה לא הייתה מובנת מאליה. כבר בשנותיו הראשונות במועדון, ובעיקר ב־2016, היה הגרמני על סף פרידה, לאחר שדרש להפוך לשוער הבכיר על חשבונו של קלאודיו בראבו. הדרישה הציבה את ההנהלה בפני דילמה מורכבת והבהירה כי הוא אינו מוכן להסתפק בתפקיד משני, גם אם הקבוצה השיגה הצלחות על כר הדשא.

הסיפור החל עם החתמתו של טר שטגן כמחליפו של ויקטור ואלדס האגדי. אנדוני זוביזרטה, המנהל הספורטיבי דאז, זיהה פוטנציאל בשוער צעיר וחסר ניסיון יחסית, אך חוסר הביטחון סביב המהלך הוביל לצירוף נוסף של בראבו הוותיק. בעונתו הראשונה של לואיס אנריקה המצב נשמר מאוזן: בראבו שיחק בליגה, טר שטגן באירופה, והקבוצה זכתה בשני התארים. אולם בעונה שלאחר מכן דרש הגרמני להפוך למספר אחד הבלתי מעורער, והמתיחות החריפה לאחר הבחירה בבראבו לפתוח בטורניר גביע העולם למועדונים.

האולטימטום שהציב סוכנו של טר שטגן אילץ את המועדון לבחור בין השקעה ארוכת טווח לבין פתרון זמני. השוער עצמו הודה כי שקל ברצינות לעזוב, ואף ניהל שיחות עם פפ גווארדיולה, שביקש להביאו למנצ’סטר סיטי. לבסוף, ברצלונה מנעה את עזיבתו, הכריעה לטובתו ומכרה את הצ’יליאני, החלטה שעיצבה את המשך הקריירה שלו במועדון. כעת, כעשור לאחר מכן, המעגל נסגר וטר שטגן יוצא לדרך חדשה מחוץ לקאמפ נואו.

טר שטגן וקלאודיו בראבו, נלחמו על השער (IMAGO)

כעת לאחר שהתקבלה החלטה סופית בנוגע למעמדו המקצועי. כשאי שיתופו במשחק גביע המלך מול ראסינג סנטאנדר סימן את נקודת האל חזור ואף הובהר לו כי לא ישוב לשחק העונה במדי הבלאוגרנה. טר שטגן מחפש את ההימור המוצלח הבא עבורו, וכבר הודיע למועדון על רצונו לצאת בהשאלה לג’ירונה, יעד עמו קיים קשר מוקדם, והצדדים קרובים להסכמה מלאה כשנותר לקבוע רק את מועד העזיבה.