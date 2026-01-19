"ננקוט בצעדים משפטיים, השפיע על הביצועים"

יממה לאחר ההפסד הדרמטי לסנגל בגמר אליפות אפריקה, ההתאחדות המלכותית המרוקאית לכדורגל פרסמה הודעה רשמית חריפה, בה הודיעה כי תפעל במישור המשפטי מול הקונפדרציה האפריקאית לכדורגל (CAF) ופיפ”א.

על פי ההודעה, ההתאחדות המרוקאית רואה בחומרה את פרישת נבחרת סנגל מהמשחק ואת האירועים שהתפתחו לאחר החלטת השיפוט להעניק בעיטת עונשין לזכות מרוקו, החלטה שלדבריה זכתה לגיבוי מלא מצד כלל מומחי השיפוט. במרוקו טוענים כי האירועים פגעו באופן משמעותי במהלך התקין של המשחק והשפיעו לרעה על ריכוזם וביצועיהם של שחקני הנבחרת.

בהתאחדות הדגישו כי בכוונתם למצות את כל הכלים המשפטיים העומדים לרשותם מול הגופים המנהלים של הכדורגל העולמי והאפריקאי, וזאת במטרה להגן על זכויות הנבחרת ולהבטיח שמקרים דומים לא יישנו בעתיד. כעת נותר לראות האם הפנייה של מרוקו ל-CAF ולפיפ״א תוביל לבדיקה רשמית של האירועים החריגים שהתרחשו בגמר – או אף להשלכות נוספות.

שחקני סנגל יורדים מהמגרש (IMAGO)

לצד הביקורת והצעדים המתוכננים, ההתאחדות המרוקאית בחרה גם להודות לקהל המקומי: “אנו מביעים את תודתנו הכנה לאוהדים המרוקאים, שעמדו לצד הנבחרת בנאמנות, הגיעו בהמוניהם והעניקו תמיכה למופת לאורך כל משחקי הטורניר”, נכתב בהודעה. בנוסף, הודו בהתאחדות לכל הגורמים שתרמו להצלחת אליפות אפריקה.

ההודעה המלאה: “התאחדות הכדורגל המרוקאית מודיעה כי תנקוט בצעדים משפטיים מול התאחדות הכדורגל האפריקאית (CAF) ופיפ"א בנוגע לפרישה של נבחרת סנגל ממשחק הגמר נגד מרוקו ולאירועים שלאחר מכן בעקבות החלטת השופט לפסוק בעיטת עונשין, החלטה שנחשבה נכונה על ידי כל המומחים. דבר זה השפיע באופן משמעותי על מהלך המשחק ועל ביצועי השחקנים”.