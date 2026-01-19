חיפה הודיעה לעיסאת שמימשה את האופציה עליו

מכבי חיפה הודיעה לבלם ליסב עיסאת שהחליטה לממש את האופציה עליו לעונה הבאה. הכישרון, שסיים חוזה של שנתיים אחרי עונה אחת השאלה בהפועל חדרה, הצליח לקבע את מקומו בהרכב מכבי חיפה, דבר שלא נעלם מעיניי ליאור רפאלוב שבהמלצת ברק בכר נקבע כי אופציית עיסאת תמומש.

יתרה מכך, אחרי שמימשה את האופציה, שני הצדדים, מכבי חיפה וליסב עיסאת, ידונו על חוזה חדש ומשודרג שאמור להשאיר את השחקן מספר שנים קדימה בחיפה. כפי שפורסם ב-ONE, חיפה החליטה להאריך את חוזהו של שון גולדברג שאמור בימים הקרובים להיפגש עם ראשי המועדון ולחתום על החוזה החדש.

מאז שהגיע ברק בכר, הקבוצה הירוקה משתפרת כמעט משבוע לשבוע ונמצאת במקום הרביעי עם שלושה ניצחונות ותיקו בארבעת המפגשים האחרונים, כאשר המקום השלישי, שמוביל ישירות למוקדמות באירופה נמצא רק במרחק ארבע נקודות, זאת אחרי ה-1:4 הענק על מכבי ת”א.