יום שני, 19.01.2026 שעה 17:05
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2428-2620ריאל סוסיאדד8
2428-1920אתלטיק בילבאו9
2434-2020ג'ירונה10
2324-2519אלצ'ה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2130-2420מיורקה14
2126-1520חטאפה15
2030-2419סביליה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

מעבר גדול: עבד עזב את פ.ס.וו וחתם בלבאנטה

שחקן נוסף ב-5 הליגות הבכירות: הקיצוני הישראלי נפרד מההולנדים ויעשה את דרכו ללה ליגה, כאשר חתם אצל המועדון מתחתית הליגה. המשחק הראשון: אלצ'ה

|
תאי עבד (IMAGO)
תאי עבד (IMAGO)

לא בכל יום שחקן ישראלי חותם באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה, אבל אחרי שמנור סולומון עשה זאת, או יותר נכון עבר בין שתי ליגות כאלו, ועומרי גאנלדמן חתם בלצ’ה, אז כעת יש מצטרף חדש. תאי עבד חתם בליגה הספרדית הבכירה, אצל לבאנטה.

הקיצוני הישראלי עזב את פ.ס.וו איינדהובן אחרי שעבר למחלקת הנוער של המועדון ההולנדי ולא ממש קיבל הזדמנות ראויה בבוגרת, אז הוא בחר ללכת לקבוצה מתחתית הליגה הספרדית והוא ינסה לעזור לה להישאר בליגה, כשהיא מתחת לקו האדום.

רק בסוף השבוע האחרון לבאנטה הפסידה 2:0 לריאל מדריד, ואחרי 20 מחזורים בליגה הספרדית היא ממוקמת במקום אחד לפני האחרון, במקום ה-19, שש נקודות מחוף המבטחים שם נמצאת היריבה העירונית שלה ולנסיה, אך ללבאנטה כן יש משחק אחד פחות, כלומר היא שיחקה 19.

לעולה החדשה יש 14 נקודות ורק שלושה ניצחונות העונה, לצד חמש תוצאות תיקו ו-11 הפסדים, מאזן שדרוש שינוי כדי להישאר בליגה הראשונה בספרד ותאי עבד ינסה לעזור לכך לקרות. כזכור, עבד גדל במחלקת הנוער של הפועל ת”א, עבר לפ.ס.וו וכאמור עכשיו עובר ללבאנטה. המשחק הבא: אלצ’ה, ביום שישי, ב-15:00 (שידור ישיר בערוץ ONE).

אסור לפספס
