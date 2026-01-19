מעבר גדול: עבד עזב את פ.ס.וו וחתם בלבאנטה

לא בכל יום שחקן ישראלי חותם באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה, אבל אחרי שמנור סולומון עשה זאת, או יותר נכון עבר בין שתי ליגות כאלו, ועומרי גאנלדמן חתם בלצ’ה, אז כעת יש מצטרף חדש. תאי עבד חתם בליגה הספרדית הבכירה, אצל לבאנטה.

הקיצוני הישראלי עזב את פ.ס.וו איינדהובן אחרי שעבר למחלקת הנוער של המועדון ההולנדי ולא ממש קיבל הזדמנות ראויה בבוגרת, אז הוא בחר ללכת לקבוצה מתחתית הליגה הספרדית והוא ינסה לעזור לה להישאר בליגה, כשהיא מתחת לקו האדום.

רק בסוף השבוע האחרון לבאנטה הפסידה 2:0 לריאל מדריד, ואחרי 20 מחזורים בליגה הספרדית היא ממוקמת במקום אחד לפני האחרון, במקום ה-19, שש נקודות מחוף המבטחים שם נמצאת היריבה העירונית שלה ולנסיה, אך ללבאנטה כן יש משחק אחד פחות, כלומר היא שיחקה 19.

לעולה החדשה יש 14 נקודות ורק שלושה ניצחונות העונה, לצד חמש תוצאות תיקו ו-11 הפסדים, מאזן שדרוש שינוי כדי להישאר בליגה הראשונה בספרד ותאי עבד ינסה לעזור לכך לקרות. כזכור, עבד גדל במחלקת הנוער של הפועל ת”א, עבר לפ.ס.וו וכאמור עכשיו עובר ללבאנטה. המשחק הבא: אלצ’ה, ביום שישי, ב-15:00 (שידור ישיר בערוץ ONE).