קלופ: לא הופתעתי כשאלונסו פוטר, ככה זה בריאל

ריאל מדריד אומנם חזרה למסלול הניצחונות במחזור האחרון, כשגברה בליגה 0:2 על לבאנטה, אך הקבוצה עדיין נמצאת בצומת דרכים וחרושת השמועות על השינויים שצפויים להיות בבלאנקוס ממשיכה. אלברו ארבלואה רק התחיל בתפקידו, אך רבים מאמינים שהוא לא יהיה האיש שיתחיל את העונה הבאה, כשמי שהאוהדים הלבנים אולי הכי רוצים לראות בתפקיד, הוא יורגן קלופ.

המאמן הגרמני המוערך דיבר היום (שני) בראיון על השמועות שמקשרות אותו לריאל, כשעל הדרך הוא מבקר את הדרך שהמועדון פועל: “כששמעתי על הפיטורים של צ’אבי אלונסו חשבתי לעצמי: ‘איך זה יכול להיות’? ואז אמרתי: ‘ברור’. ככה זה תמיד במדריד כשהם לא נמצאים בפסגת הטבלה”.

אחר כך, קלופ שלח מסר להנהלת המועדון הלבן בנוגע לתכנון המקצועי: “הייתי ממליץ שכשהם מפטרים מאמן, תהיה להם כבר תמונה ברורה מי יהיה המחליף שלו ושזה יהיה ראלי. אם הם חושבים שהם יכולים להחתים את פפ גווארדיולה למשל, הייתי אומר שהסיכויים שלהם לא גבוהים במיוחד”.

יורגן קלופ עם ויניסיוס (IMAGO)

לבסוף, המאמן הגרמני שב להכחיש עניין בתפקיד המאמן של הבלאנקוס: “אני נמצא בשלב בחיי שבו אני מרוצה לחלוטין מהמצב שלי. אני לא רוצה להיות בשום מקום אחר. אני לא מתרגש כשאני שומע שריאל מדריד, לכאורה, מעוניינת בי, אם זה בכלל נכון. חזרה אפשרית לאימון בכללי? כרגע הייתי אומר שלא, אבל אני לא יכול להגיד לעולם, אז לא יודע”.