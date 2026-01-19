יום שני, 19.01.2026 שעה 16:57
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2428-2620ריאל סוסיאדד8
2428-1920אתלטיק בילבאו9
2434-2020ג'ירונה10
2324-2519אלצ'ה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2130-2420מיורקה14
2126-1520חטאפה15
2030-2419סביליה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

קלופ: לא הופתעתי כשאלונסו פוטר, ככה זה בריאל

המאמן הגרמני עקץ בראיון את הבלאנקוס ושב להכחיש עניין בתפקיד: "לא מתרגש שהם מתעניינים בי". וגם: הביקורת על התנהלות המועדון ושאלת החזרה לאימון

|
יורגן קלופ וצ'אבי אלונסו (IMAGO)
יורגן קלופ וצ'אבי אלונסו (IMAGO)

ריאל מדריד אומנם חזרה למסלול הניצחונות במחזור האחרון, כשגברה בליגה 0:2 על לבאנטה, אך הקבוצה עדיין נמצאת בצומת דרכים וחרושת השמועות על השינויים שצפויים להיות בבלאנקוס ממשיכה. אלברו ארבלואה רק התחיל בתפקידו, אך רבים מאמינים שהוא לא יהיה האיש שיתחיל את העונה הבאה, כשמי שהאוהדים הלבנים אולי הכי רוצים לראות בתפקיד, הוא יורגן קלופ.

המאמן הגרמני המוערך דיבר היום (שני) בראיון על השמועות שמקשרות אותו לריאל, כשעל הדרך הוא מבקר את הדרך שהמועדון פועל: “כששמעתי על הפיטורים של צ’אבי אלונסו חשבתי לעצמי: ‘איך זה יכול להיות’? ואז אמרתי: ‘ברור’. ככה זה תמיד במדריד כשהם לא נמצאים בפסגת הטבלה”.

אחר כך, קלופ שלח מסר להנהלת המועדון הלבן בנוגע לתכנון המקצועי: “הייתי ממליץ שכשהם מפטרים מאמן, תהיה להם כבר תמונה ברורה מי יהיה המחליף שלו ושזה יהיה ראלי. אם הם חושבים שהם יכולים להחתים את פפ גווארדיולה למשל, הייתי אומר שהסיכויים שלהם לא גבוהים במיוחד”.

יורגן קלופ עם ויניסיוס (IMAGO)יורגן קלופ עם ויניסיוס (IMAGO)

לבסוף, המאמן הגרמני שב להכחיש עניין בתפקיד המאמן של הבלאנקוס: “אני נמצא בשלב בחיי שבו אני מרוצה לחלוטין מהמצב שלי. אני לא רוצה להיות בשום מקום אחר. אני לא מתרגש כשאני שומע שריאל מדריד, לכאורה, מעוניינת בי, אם זה בכלל נכון. חזרה אפשרית לאימון בכללי? כרגע הייתי אומר שלא, אבל אני לא יכול להגיד לעולם, אז לא יודע”.

