האם המשחק בין בית"ר לאשדוד צריך להיות בי"א?

הסאגה שנוצרה בעקבות מיקום המפגש בין מ.ס אשדוד לבית”ר ירושלים לא יורד מהכותרות, כאשר היום (שני) במשטרה הודיעו שאין בכוונתם לאשר את קיום ההתמודדות באצטדיון הי”א בגלל שהיא “מהווה סכנה לשלום הציבור במצבו הנוכחי של האצטדיון”. בינתיים, הדבר גורם ללא מעט רעש אצל כלל הגורמים המעורבים.

