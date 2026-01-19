יום שני, 19.01.2026 שעה 17:29
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

שמרה על הנכס: סתיו טוריאל סיכם על חוזה חדש

כוכב הפועל יישאר עד סוף עונת 2028/29 ללא סעיף יציאה וירוויח 280 אלף אירו, כשבכל עונה שכרו יגדל: "שמח להיות חלק מתהליך החזרה למקומנו הטבעי"

|
סתיו טוריאל בטירוף (שחר גרוס)
סתיו טוריאל בטירוף (שחר גרוס)

רגע לפני המשחק מול הפועל באר שבע הערב (שני, 20:00), אוהדי הפועל תל אביב קיבלו בשורות מעודדות כשהמועדון הודיע כי כוכב הקבוצה, סתיו טוריאל, סיכם על חוזה חדש עד סוף עונת 2028/29 ללא סעיף יציאה כשירוויח 280 אלף אירו בעונה, סכום שיעלה בהדרגה בכל עונה.

הקיצוני בן ה-25 מצעיד בבטחה את האדומים בשתי העונות האחרונות עם העלייה לליגת העל בעונה הקודמת והעונה הוא ניצב בפסגת מלכי השערים של הקבוצה עם תשעה כיבושים, כשהוא גם בפסגת המבשלים עם ארבעה כאלו, יחד עם רועי אלקוקין.

טוריאל אמר לאחר החתימה: ״הפועל תל אביב זה הבית שלי, אני שמח להיות חלק מתהליך החזרה שלנו למקומנו הטבעי ומבטיח להמשיך ולתת את כל כולי בכל דקה במגרש. האהבה והתמיכה שאני מקבל מרגשות אותי בכל יום מחדש - וזה רק מדרבן אותי יותר. אני מודה לאוהדים המדהימים שלנו, להנהלת המועדון, למשפחה ולסוכנים שלי, שגרמו לזה לקרות. יש לנו עוד משימות העונה - ונעמוד בהן ביחד״.

מנכ״ל המועדון, גיא פרימור, הוסיף: ״סתיו מוכיח בכל יום שהוא ראוי להוביל את הפועל תל אביב, הן על המגרש והן מחוצה לו - ואנחנו מאוד שמחים שהוא איתנו. אני מאחל לסתיו הצלחה רבה במשחק הערב וכמובן בשנים הבאות במדים האדומים״.

