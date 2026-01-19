"החלטה מבישה, יש ריח מסריח": זעם באשדוד

הסאגה שנוצרה בעקבות מיקום המפגש בין מ.ס אשדוד לבית”ר ירושלים לא יורד מהכותרות, כאשר היום (שני) במשטרה הודיעו שאין בכוונתם לאשר את קיום ההתמודדות באצטדיון הי”א בגלל שהיא “מהווה סכנה לשלום הציבור במצבו הנוכחי של האצטדיון”. בינתיים, הדבר גורם ללא מעט רעש אצל כלל הגורמים המעורבים.

גורם באשדוד: “החלטה מבישה של המשטרה, אין ספורטיביות בכדורגל הישראלי. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב והפועל באר שבע הגיעו לשחק באצטדיון הי"א ויש להן לא פחות קהל מבית"ר ירושלים, יש פה ריח מסריח”.

אצל המשטרה טוענים שבגלל שהמגרש הוא מוקף בבתים, האוהדים יכולים לעלות שם על הגגות ויש חשש שיסכנו את חייהם, יכולים ליפול אנשים ואף עשוי להיות אסון מירון. אצל האנשים במשטרה טוענים שיהיה קשה לאבטח את האירוע הזה.