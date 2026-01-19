"בכוונתנו שלא לאפשר את בית"ר - אשדוד בי"א"

לא מעט סימני שאלה סביב המיקום שבו ישוחק המפגש הקרוב במסגרת ליגת העל בין מ.ס אשדוד לבין בית”ר ירושלים. על הנייר האירוע אמור להיות משוחק על הדשא באצטדיון הי”א, אך ייתכן שבסופו של דבר תתקבל החלטה שזה לא מה שיקרה.

במשטרה הודיעו: “בסיום הערכת המצב שהתקיימה במחוז הדרומי לקיום המשחק בין קבוצות הכדורגל מ.ס. אשדוד ובית״ר ירושלים, ובהתבסס על הערכות גורמי המודיעין, המבצעים והבטיחות, עולה כי קיומו של המשחק באצטדיון הי”א באשדוד, במצבו הנוכחי, מהווה סכנה לשלום הציבור, ועל כן בכוונת המשטרה לאסור את קיומו של המשחק”.

עוד נרשם: “יחד עם זאת, המשטרה תאפשר לרשות המקומית ולהנהלת הקבוצה פרק זמן סביר לעמידה בתנאים הנדרשים בהיבטי הבטיחות והצורך המבצעי, וזאת על מנת לאפשר את קיום המשחק בתנאים שיבטיחו את שלום הציבור וביטחונו”.

אוהדי בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

בנושא הזה, לפי סעיף 9 בתקנון האליפות לא משנה היכן אשדוד תבחר לארח את המשחק הזה, הוא ישוחק עם כ-5,600 צופים, כמו הכמות שמאכלס אצטדיון הי”א. בסעיף נרשם: “נסגר מגרש או מגרשים מסוימים בצו סגירה רשמי של משטרת ישראל, תהא רשאית ועדת ליגה וגביע לדחות משחק, משחקים או מחזורי משחקים שלמים בליגות מסוימות, או לקבוע כי המשחק יתקיים במגרש חלופי וזאת במועדים שייקבעו על ידה”.

עוד נרשם בהמשך לזה: “נסגר מגרש כאמור, והורתה ועדה ועדת ליגה וגביע על קיום המשחק במגרש אחר שאינו מגרשה הביתי של הקבצה המארחת, תוגבל כמות הקהל שתוכל להיכנס למגרש האחר עד לגובה מספר המקומות המצויים במגרשה הביתי של הקבוצה המארחת אשר נסגר בצו כאמור בסעיף זה”.

גורם באשדוד: “החלטה מבישה של המשטרה, אין ספורטיביות בכדורגל הישראלי. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב והפועל באר שבע הגיעו לשחק באצטדיון הי"א ויש להן לא פחות קהל מבית"ר ירושלים, יש פה ריח מסריח”.