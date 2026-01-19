יום שני, 19.01.2026 שעה 15:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"בכוונתנו שלא לאפשר את בית"ר - אשדוד בי"א"

המשטרה עם הודעה רשמית: "מהווה סכנה לשלום הציבור". לפי סעיף בתקנון האליפות, בכל אצטדיון שהמשחק ישוחק יהיו כ-5,600. אשדוד זועמת: "החלטה מבישה"

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים ומ.ס אשדוד (אורן בן חקון)

לא מעט סימני שאלה סביב המיקום שבו ישוחק המפגש הקרוב במסגרת ליגת העל בין מ.ס אשדוד לבין בית”ר ירושלים. על הנייר האירוע אמור להיות משוחק על הדשא באצטדיון הי”א, אך ייתכן שבסופו של דבר תתקבל החלטה שזה לא מה שיקרה.

במשטרה הודיעו: “בסיום הערכת המצב שהתקיימה במחוז הדרומי לקיום המשחק בין קבוצות הכדורגל מ.ס. אשדוד ובית״ר ירושלים, ובהתבסס על הערכות גורמי המודיעין, המבצעים והבטיחות, עולה כי קיומו של המשחק באצטדיון הי”א באשדוד, במצבו הנוכחי, מהווה סכנה לשלום הציבור, ועל כן בכוונת המשטרה לאסור את קיומו של המשחק”.

עוד נרשם: “יחד עם זאת, המשטרה תאפשר לרשות המקומית ולהנהלת הקבוצה פרק זמן סביר לעמידה בתנאים הנדרשים בהיבטי הבטיחות והצורך המבצעי, וזאת על מנת לאפשר את קיום המשחק בתנאים שיבטיחו את שלום הציבור וביטחונו”.

אוהדי בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)אוהדי בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

בנושא הזה, לפי סעיף 9 בתקנון האליפות לא משנה היכן אשדוד תבחר לארח את המשחק הזה, הוא ישוחק עם כ-5,600 צופים, כמו הכמות שמאכלס אצטדיון הי”א. בסעיף נרשם: “נסגר מגרש או מגרשים מסוימים בצו סגירה רשמי של משטרת ישראל, תהא רשאית ועדת ליגה וגביע לדחות משחק, משחקים או מחזורי משחקים שלמים בליגות מסוימות, או לקבוע כי המשחק יתקיים במגרש חלופי וזאת במועדים שייקבעו על ידה”.

עוד נרשם בהמשך לזה: “נסגר מגרש כאמור, והורתה ועדה ועדת ליגה וגביע על קיום המשחק במגרש אחר שאינו מגרשה הביתי של הקבצה המארחת, תוגבל כמות הקהל שתוכל להיכנס למגרש האחר עד לגובה מספר המקומות המצויים במגרשה הביתי של הקבוצה המארחת אשר נסגר בצו כאמור בסעיף זה”.

גורם באשדוד: “החלטה מבישה של המשטרה, אין ספורטיביות בכדורגל הישראלי. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב והפועל באר שבע הגיעו לשחק באצטדיון הי"א ויש להן לא פחות קהל מבית"ר ירושלים, יש פה ריח מסריח”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */