ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2428-2620ריאל סוסיאדד8
2428-1920אתלטיק בילבאו9
2434-2020ג'ירונה10
2324-2519אלצ'ה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2130-2420מיורקה14
2126-1520חטאפה15
2030-2419סביליה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

ברצלונה הוגרלה ברבע גמר הגביע מול אלבסטה

אלופת ספרד תשחק בחוץ בשלב 8 האחרונות בגביע המלך נגד היריבה מהליגה השנייה, שהדיחה בשמינית את ריאל מדריד. אתלטיקו מול בטיס, ולנסיה נגד בילבאו

|
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

הגרלת רבע גמר הגביע הספרדי לעונת 2025/26 נערכה היום (שני) במתחם ההתאחדות הספרדית בלאס רוזאס, ובסיומה נקבעו ארבעת המפגשים של שלב רבע הגמר, שייערכו כולם במתכונת של משחק אחד.

ברצלונה הוגרלה למשחק חוץ מול אלבסטה, הסינדרלה של המפעל והקבוצה היחידה מהליגה השנייה שנותרה בתמונה, אחרי שהדיחה בדרך לרבע הגמר גם את סלטה ויגו וגם את ריאל מדריד. לאלבסטה מובטח משחק בית ללא קשר לזהות היריבה, עובדה שהעניקה לה יתרון ברור בהגרלה.

אלו הם משחקי רבע הגמר:

אלבסטה – ברצלונה

אלאבס – ריאל סוסיאדד

ולנסיה – אתלטיק בילבאו

בטיס – אתלטיקו מדריד

שלב זה יהיה האחרון שייערך במתכונת של משחק אחד בלבד, שכן חצאי הגמר כבר ישוחקו בשיטת בית וחוץ. משחקי רבע הגמר צפויים להתקיים בין 3 ל-5 בפברואר.

הגרלת חצי הגמר נקבעה ל-6 בפברואר, כאשר שבוע לאחר מכן ייצאו לדרך משחקי חצי הגמר עצמם. עד אז, המוקד יהיה ברבע הגמר, ובראשם המפגש בין אלבסטה לברצלונה, שמבטיח עניין רב.

