ברצלונה הוגרלה ברבע גמר הגביע מול אלבסטה

הגרלת רבע גמר הגביע הספרדי לעונת 2025/26 נערכה היום (שני) במתחם ההתאחדות הספרדית בלאס רוזאס, ובסיומה נקבעו ארבעת המפגשים של שלב רבע הגמר, שייערכו כולם במתכונת של משחק אחד.

ברצלונה הוגרלה למשחק חוץ מול אלבסטה, הסינדרלה של המפעל והקבוצה היחידה מהליגה השנייה שנותרה בתמונה, אחרי שהדיחה בדרך לרבע הגמר גם את סלטה ויגו וגם את ריאל מדריד. לאלבסטה מובטח משחק בית ללא קשר לזהות היריבה, עובדה שהעניקה לה יתרון ברור בהגרלה.

אלו הם משחקי רבע הגמר:

אלבסטה – ברצלונה

אלאבס – ריאל סוסיאדד

ולנסיה – אתלטיק בילבאו

בטיס – אתלטיקו מדריד

שלב זה יהיה האחרון שייערך במתכונת של משחק אחד בלבד, שכן חצאי הגמר כבר ישוחקו בשיטת בית וחוץ. משחקי רבע הגמר צפויים להתקיים בין 3 ל-5 בפברואר.

הגרלת חצי הגמר נקבעה ל-6 בפברואר, כאשר שבוע לאחר מכן ייצאו לדרך משחקי חצי הגמר עצמם. עד אז, המוקד יהיה ברבע הגמר, ובראשם המפגש בין אלבסטה לברצלונה, שמבטיח עניין רב.