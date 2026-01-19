הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים הכי חמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE: האם לאזטיץ' יישאר במכבי תל אביב, מה מתכננת מכבי חיפה בחלון ומה עם עתידו של ברק בכר? גידי ליפקין ורז אמיר | 19/01/2026 13:00 ברק בכר וז׳רקו לאזטיץ׳ (רדאד ג'בארה) האם לאזטיץ’ יישאר כמאמן מכבי תל אביב, מי מכבי חיפה מתכוונת עוד להביא ומה קורה עם בכר? כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שקורה בספורט!התוכנית “שיחת היום” של ONE משודרת בכל יום ראשון עד חמישי באתר ובערוץ ONE, ומשודרת גם עכשיו. הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש