בשעה וחצי: קהל בני יהודה רכש 2,000 כרטיסים

השיפור ביכולתה של בני יהודה בתקופה האחרונה עושה את שלו, כאשר המאמן אלי לוי הצליח לייצב את הקבוצה ולשפר את מצבה בטבלה, וכעת בשורה טובה נוספת מגיעה מכיוון האוהדים.

פחות מ-24 שעות לאחר פתיחת מכירת הכרטיסים למשחק רבע גמר גביע המדינה בטדי מול בית"ר ירושלים ואוהדי הקבוצה רכשו כמעט את כל 2,650 הכרטיסים שהוקצו להם. למעשה, כבר בשעה וחצי הראשונה למכירה, רכשו האוהדים הכתומים כ-2,000 כרטיסים.

כעת נותרו עוד כרטיסים בודדים לרכישה, שצפויים לאזול עד שעות הערב, כאשר לפי איך שזה נראה, הקהל הכתום מאוד התגעגע לאירועים מסוג זה. במקביל, בבני יהודה ממשיכים לנסות להתחזק.

שחקני בני יהודה (אופיר מגדל)

במועדון מבצעים מאמצים כדי לצרף את שחקן ההתקפה בן הדדי, שלא זוכה לדקות רבות במ.ס אשדוד מליגת העל. הדדי, היה אחד משחקני ההתקפה הטובים בלאומית אשתקד, כאשר גם הפועל ראשל"צ רוצה לצרפו.

בבני יהודה ינסו גם לצרף שחקן כנף זר וחלוץ זר, כאשר שם מעניין נוסף שנמצא על הפרק, הוא קשרה של מכבי בני ריינה מליגת העל, סער פדידה. מנגד, נראה שאוראל באייה לא יצטרף, כאשר הוא צפוי לחתום בקבוצת הבת של מכבי ת"א, הפועל כפר שלם, שמחפשת להתחזק בעצמה.