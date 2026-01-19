יום שני, 19.01.2026 שעה 14:44
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3922-4318מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2720-2519הפועל ראשל"צ4
2724-2819מ.ס קריית ים5
2722-2618מ.ס כפר קאסם6
2724-2719הפועל ר"ג7
2529-2818הפועל כפר שלם8
2527-2419עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2321-2119הפועל עכו11
2027-1919בני יהודה12
1925-2319הפועל חדרה13
1826-2219הפועל נוף הגליל14
1839-3019מכבי יפו15
1831-1818הפועל עפולה16

בשעה וחצי: קהל בני יהודה רכש 2,000 כרטיסים

האוהדים מתנפלים על הכרטיסים לטדי לקראת בית"ר י-ם בגביע. מאמצים לצרף את הדדי שמבוקש גם בראשל"צ. וגם: הקשר מליגת העל שמבוקש ולאן יעבור באייה?

|
אוהדי בני יהודה בתפאורה (שחר גרוס)
אוהדי בני יהודה בתפאורה (שחר גרוס)

השיפור ביכולתה של בני יהודה בתקופה האחרונה עושה את שלו, כאשר המאמן אלי לוי הצליח לייצב את הקבוצה ולשפר את מצבה בטבלה, וכעת בשורה טובה נוספת מגיעה מכיוון האוהדים.

פחות מ-24 שעות לאחר פתיחת מכירת הכרטיסים למשחק רבע גמר גביע המדינה בטדי מול בית"ר ירושלים ואוהדי הקבוצה רכשו כמעט את כל 2,650 הכרטיסים שהוקצו להם. למעשה, כבר בשעה וחצי הראשונה למכירה, רכשו האוהדים הכתומים כ-2,000 כרטיסים.

כעת נותרו עוד כרטיסים בודדים לרכישה, שצפויים לאזול עד שעות הערב, כאשר לפי איך שזה נראה, הקהל הכתום מאוד התגעגע לאירועים מסוג זה. במקביל, בבני יהודה ממשיכים לנסות להתחזק.

שחקני בני יהודה (אופיר מגדל)שחקני בני יהודה (אופיר מגדל)

במועדון מבצעים מאמצים כדי לצרף את שחקן ההתקפה בן הדדי, שלא זוכה לדקות רבות במ.ס אשדוד מליגת העל. הדדי, היה אחד משחקני ההתקפה הטובים בלאומית אשתקד, כאשר גם הפועל ראשל"צ רוצה לצרפו.

בבני יהודה ינסו גם לצרף שחקן כנף זר וחלוץ זר, כאשר שם מעניין נוסף שנמצא על הפרק, הוא קשרה של מכבי בני ריינה מליגת העל, סער פדידה. מנגד, נראה שאוראל באייה לא יצטרף, כאשר הוא צפוי לחתום בקבוצת הבת של מכבי ת"א, הפועל כפר שלם, שמחפשת להתחזק בעצמה.

