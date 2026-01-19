"גוני ליגיונר ב-DNA, כולם רוצים להגשים חלום"

לאחר המעבר בהשאלה של גוני נאור ללאריסה היוונית, כפי שפורסם לראשונה בONE. אדם קידן, סוכנו של קשר מכבי חיפה הגיע להתראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

בוא תיתן לנו פרטים על כל החתימה של גוני, איך זה נולד ומה קרה שם?

”ברגע שגוני קיבל דרכון ליטאי הבנתי שאני צריך להעביר הילוך בקטע הבינלאומי. יש לו את האופי המתאים ואת ה-DNA של להיות לגיונר. כולם רוצים להגשים חלום, אבל בסוף צריך לראות מי מתאים לזה. גוני הוא מאוד בוגר ומבושל מבחינה אישיותית, אני שמח שבסוף הבאנו אותו למועדון הנכון שבאמת רצה אותו”.

הגעתם למסקנה שמתאים לו לצאת מהבועה של הכדורגל הישראלי?

”כן, בלי לפגוע בקבוצות שלי ליגת העל הייתה לנו אפשרות פה לפתוח דלת ולראות איך הוא משחק בלגיה אינטנסיבית וחזקה. היינו במשחק אתמול בערב זה מועדון גדול הרבה יותר ממה שחושבים פה”.

גוני נאור בעמד החתימה (פרטי)

הוא חתום עד סוף העונה?

”כן, הייתה מחשבה של מה הדבר הכי נכון לקריירה שלו, והרבה אנשים אומרים שלהיות שחקן חופשי זה הכי טוב. כרגע אנחנו בהשאלה עד סוף השנה ומשם נראה לאיפה הדברים מתגלגלים”.

עכשיו אתה ברומניה עם עופרי ארד, יצא לך לדבר כבר עם ג’יג’ בקאלי?

”האמת שגם אותנו זה תפס במפתיע, הציטוטים שלו שהוא אוהב את ישראל. שייצרנו איתם קשר הופתענו כי אנחנו רגילים שלא אוהבים את ישראל, זה היה משב רוח מענן. אבל עוד לא דיברתי איתו”.

אנחנו רואים הרבה קבוצות שצריכות ישראלים, מישהי ניסתה להביא אותו בחלון הזה?

”אני חושב שהוא קיבל הרבה תאבון בקדנציה שלו בקייראט ולחזור לארץ לא היה בפריוריטי שלו. אנ חושב שעדיף לו ללכת למועדון גדול בליגה עם עיר טובה מאשר ללכת להרפתקה במדינה רחוקה. יש יתרון שכשמביאים אותך מלעלה אז גם אם מאמן מתחלף יודעים לשמור על השחקן”.

עופרי ארד (IMAGO)

לכמה זמן הוא חותם?

”לשנתיים וחצי”.

רן בן שמעון כבר ברומניה, אולי עכשיו הוא יזמן אותו?

”זה קצת קשור למרחק אולי. אולי זה יקרב אותו גם לאירופה וגם לנבחרת”.

הייתה לו הצעה מסין?

”כן, הוא קצת היסס כי בסוף יש הבדל בין הצעות של תחילה וסוף החלון. זה הרבה ריזיקה כי לפעמים מגיע משהו גדול בהתחלה ומחכים למשהו אחר ואז נשארים בלי כלום”.

לאן יהב גורפינקל עובר?

”יש לנו מחשב שבגלל הדרכון ההונגרי שלו תוכל להיות לו התאמה למועדון פה בהונגריה. רוצים מקום גם טוב מקצועית וגם כסף טוב. אנחנו מנסים למצוא את השידוך הכי מדויק”.