יום שני, 19.01.2026 שעה 15:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

קליסקי: לאזטיץ' שחק מספר מצומצם של שחקנים

המוזיקאי, אוהד מכבי תל אביב, ב"שיחת היום": "כשיש לך סגל גדול אירופה צריכה להפוך ליתרון, להכניס את כולם לרוטציה, עיקר האשמה היא על המאמן"

|
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

לא שקט במכבי תל אביב. החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ נקלעה לסיטואציה לא פשוטה, כשלמרות שהשיגה ניצחון דרמטי ומתוק בדרבי התל אביב בגביע, היא לא ניצלה זאת כדי לפתוח במומנטום חיובי. הצהובים הפסידו 4:1 למכבי חיפה בסמי עופר, ונראה שיהיה להם מאוד קשה לזכות באליפות השנה. תמיר קליסקי, המוזיקאי, היוצר, המפיק, המלחין ואוהד הצהובים, דיבר על מצב הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מי לדעתך אשם במצב של הקבוצה?
”אני חושב שמכבי ת”א פתחה טוב את העונה, אבל ככל שהיא התקדמה זה לא הלך לכיוון טוב. מכבי הביאה זרים, אבל ככל שהזמן התקדם אנחנו לא יודעים אם הם שווים משהו. היה חוסר מיתון בסגל שחסר לה בו שחקנים. עיקר האשמה היא על המאמן.

“אני חושב שכשיש לך סגל גדול אירופה צריכה להפוך ליתרון, כי אתה יכול להכניס את כולם לרוטציה. מה שלאזטיץ’ עשה זה לקחת מספר מצומצם של שחקנים ולשחוק אותם. ככה היה אחרי אסטון וילה במשחק נגד בית”ר, ומכבי ת”א פשוט איבדה כיוון. אולי היא צריכה להכניס צעירים כמו עילאי בן סימון ולתת לו את הבמה, להכניס דם מכביסטי למערכת”.

אנחנו מדברים פה הרבה על מכבי ועל מי שהיא מתכננת, הכוונה עד אתמול הייתה לא להביא שחקנים בינואר. מה אתה חשוב על זה כאוהד?
”קודם כל, היו למכבי ת”א עונות שהיינו מקום שלישי והיינו בסדר וקצת לא הלך, העונה הזאת יש יותר מדי קריסות. אתם קצת טועים, שכשמהמאמן אומר שלא צריך חיזוק זה מכוון לשחקנים, להגיד להם שהוא מאמין בהם. מכבי מחפשת חיזוק, ועוד איך. זה לא קשור לזה שמוותרים או מרימים ידיים ולא צריך להתעסק להצהרות האלה שלא מחפשים חיזוק”.

