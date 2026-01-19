יום שני, 19.01.2026 שעה 15:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"גבאי מהיר ואתלט, לקח את ההזדמנות שקיבל"

סוכנו של הכישרון הצעיר של מכבי חיפה, שכבש שער נהדר אתמול ב-1:4 הענק על מכבי ת"א, ב"שיחת היום": "אני מאמין שהוא ישן רק שעה או שעתיים הלילה"

|
ניב גבאי חוגג (רדאד ג'בארה)
ניב גבאי חוגג (רדאד ג'בארה)

אחד מהכוכבים העולים בניצחון המוחץ 1:4 של מכבי חיפה על מכבי תל אביב אתמול (ראשון) היה לא אחר מאשר ניב גבאי, כובש השער הרביעי בהתמודדות. סוכנו של הצעיר המוכשר, עוז חביב, התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

המהירות הזו, איך לא שמענו על זה עד עכשיו?
”ניב שחקן מאוד מהיר ואתלט, הוא קיבל את ההזדמנות ולקח אותה יופי יופי”.

איך הוא הגיע למכבי חיפה?
”הוא הגיע בנערים א’, אנחנו מייצגים אותו כבר שנים. הוא התחיל במכבי נתניה, באיזשהו שלב הוא עבר למכבי פ”ת והיה לו קשה עם הנסיעות. אחרי זה היו לו כמה אופציות והוא בחר ללכת למכבי חיפה”.

אתם מחר חותמים על הארכת חוזה במכבי חיפה, נכון?
”לא מחר, אבל מאמין שלקראת יום ראשון או שני”.

האם הגול הזה פותח לו את הדלת לקבוצה הבוגרת?
”אין ספק שזה עושה שירות טוב בשבילו. אחרי השמחה של אתמול בלילה אני מאמין שהוא ישן שעה-שעתיים. צריך עכשיו לעבוד יותר קשה”.

מתי הוא מתגייס?
”היה אמור להתגייס לפני שלושה שבועות והייתה לו דחייה, מאמין שלקראת הקיץ”.

מה מאפיין אותו מחוץ למגרש?
”ילד מדהים, ווינר. בשנה שעברה, כמו כל שחקן בשנה ראשונה של נוער, היה מאוד קשה להשתלב, במיוחד בקבוצות כמו מכבי חיפה ומכבי ת”א. הוא חיכה להזדמנות שלו ולא נשבר. הוא תמיד האמין בעצמו וביכולת שלו ועכשיו הוא מראה את זה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */