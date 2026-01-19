"גבאי מהיר ואתלט, לקח את ההזדמנות שקיבל"

אחד מהכוכבים העולים בניצחון המוחץ 1:4 של מכבי חיפה על מכבי תל אביב אתמול (ראשון) היה לא אחר מאשר ניב גבאי, כובש השער הרביעי בהתמודדות. סוכנו של הצעיר המוכשר, עוז חביב, התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

המהירות הזו, איך לא שמענו על זה עד עכשיו?

”ניב שחקן מאוד מהיר ואתלט, הוא קיבל את ההזדמנות ולקח אותה יופי יופי”.

איך הוא הגיע למכבי חיפה?

”הוא הגיע בנערים א’, אנחנו מייצגים אותו כבר שנים. הוא התחיל במכבי נתניה, באיזשהו שלב הוא עבר למכבי פ”ת והיה לו קשה עם הנסיעות. אחרי זה היו לו כמה אופציות והוא בחר ללכת למכבי חיפה”.

אתם מחר חותמים על הארכת חוזה במכבי חיפה, נכון?

”לא מחר, אבל מאמין שלקראת יום ראשון או שני”.

האם הגול הזה פותח לו את הדלת לקבוצה הבוגרת?

”אין ספק שזה עושה שירות טוב בשבילו. אחרי השמחה של אתמול בלילה אני מאמין שהוא ישן שעה-שעתיים. צריך עכשיו לעבוד יותר קשה”.

מתי הוא מתגייס?

”היה אמור להתגייס לפני שלושה שבועות והייתה לו דחייה, מאמין שלקראת הקיץ”.

מה מאפיין אותו מחוץ למגרש?

”ילד מדהים, ווינר. בשנה שעברה, כמו כל שחקן בשנה ראשונה של נוער, היה מאוד קשה להשתלב, במיוחד בקבוצות כמו מכבי חיפה ומכבי ת”א. הוא חיכה להזדמנות שלו ולא נשבר. הוא תמיד האמין בעצמו וביכולת שלו ועכשיו הוא מראה את זה”.