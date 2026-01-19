יום שני, 19.01.2026 שעה 15:19
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3922-4318מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2720-2519הפועל ראשל"צ4
2724-2819מ.ס קריית ים5
2722-2618מ.ס כפר קאסם6
2724-2719הפועל ר"ג7
2529-2818הפועל כפר שלם8
2527-2419עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2321-2119הפועל עכו11
2027-1919בני יהודה12
1925-2319הפועל חדרה13
1826-2219הפועל נוף הגליל14
1839-3019מכבי יפו15
1831-1818הפועל עפולה16

חזן, קורטז וריבולייה יחזרו להרכב מכבי פ"ת

השלושה שנעדרו מול ר"ג יפתחו מול כפר קאסם (19:00): "המטרות שלנו ברורות, יש לי שחקנים שיוכיחו שהכבוד בלתי נפרד מהאישיות". בזיע לא צפוי לשחק

|
שחקני מכבי פתח תקווה (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה (שחר גרוס)

לאחר איבוד הנקודות הדרמטי במחזור שעבר מול הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה תתארח הערב (שני, 19:00) אצל מ.ס כפר קאסם, במטרה לכפר על ההפסד הביתי הצורב לקבוצה של טאלב טוואטחה בסיבוב הקודם.

הבשורה הטובה עבור המאמן תהיה שהוא ייהנה מסגל מלא בעקבות חזרתם של לירן חזן, חוסה קורטז ופרנק ריבולייה, שנעדרו מהמשחק מול האורדונים בשל צבירת כרטיסים צהובים וישובו ל-11 הפותחים במקומם של אייל אינברום, עידן דהן ומוחמד חטיב שיירדו לספסל.

מי שלא צפוי לקחת חלק במשחק מול פ"ת, הוא הקשר נואף בזיע, שסוכמה עסקת צירופו ותיחתם לאחר המשחק, כאשר מנגד גם המושאלים לכפר קאסם: ליאם שחר, אילי צעירי, אנס סרסור ואמיר אלטורי, לא צפויים לקחת חלק מהצד של הקבוצה מהמגזר.

נועם שהם (אורן בן חקון)נועם שהם (אורן בן חקון)

"כפר קאסם היא קבוצה מאוד דינמית ואגרסיבית שעד עכשיו עושה עונה נהדרת. זהו משחק ליגה קשה שהזיכרונות הלא נעימים מהמפגש הקודם עדיין קיימים” אמר המאמן נועם שוהם לקראת המשחק. והוסיף: ”יש לי שחקנים מצוינים שיוכיחו שהכבוד הוא חלק בלתי נפרד מאישיות של שחקן כדורגל. מכבדים את כפר קאסם, אבל יש לנו יש לנו מטרה ברורה העונה".

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, איתן טיבי, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, חוסה קורטז ופרנק ריבולייה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */