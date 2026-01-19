אוגריסה לא סיים את האימון, בק"ש מקווים שישחק

לאחר הניצחון המעודד על מ.ס אשדוד במחזור הליגה קודם, עירוני קריית שמונה תארח הערב (שני, 19:30) את הפועל חיפה, בידיעה שניצחון יכול לקרב את יריבתה אליה בטבלה ולהכניס קבוצה נוספת למאבק התחתית.

המאמן שי ברדה חזר אתמול לאימונים והעביר את האימון המסכם לקראת המשחק, לאחר מות אביו עמנואל ז"ל, כאשר בק"ש קיבלו סיבה לדאגה, כשהחלוץ הפרואני אדריאן אוגריסה לא הצליח לסיים את האימון עקב רגישות במפשעה, אך בצוות המקצועי מגלים אופטימיות כי כן יוכל לפתוח.

במידה ולא יפתח, ייתכן שעלי מוסה ייכנס להרכב וכך מוחמד אבו רומי יוסט לעמדת החלוץ. בילאל שאהין המוצהב, ייעדר מהמשחק עקב צבירת כרטיסים צהובים, כאשר איציק שולמייסטר ייפתח במקומו ב-11.

איציק שולמייסטר (ראובן שוורץ)

במועדון הודיעו אתמול על סיכומו של הקשר הפרואני פרננדו פאצ'קו, שצפוי לנחות בישראל בימים הקרובים. השחקן, שיחק את משחקו האחרון לפני שלושה שבועות ובק"ש מקווים שיגיע בכושר משחק. אגב, מי שהמליץ על צירופו הוא אוגריסה, שמכיר אותו מהליגה המקומית וטען בפני אנשי ק"ש כי מדובר בשחקן שיוכל לעזור.

קשר הרכש יאו אקה, שלא שותף במשחק הראשון בו נרשם בסגל מול בית"ר ירושלים בגביע, מותיר רושם חיובי ואמור לקבל הערב דקות ראשונות, כדי להכניסו לכושר.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, איציק שולמייסטר, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה (עלי מוסה).