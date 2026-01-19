ישראלי ופלסטיני הדליקו יחד את הלפיד האולימפי

מחווה ספורטיבית יוצאת דופן נרשמה אתמול (ראשון) בעיר ורונה שבאיטליה, כאשר לראשונה בהיסטוריה נשאו יחד את הלפיד האולימפי ישראלי ופלסטיני, במסגרת מסע הלפיד של אולימפיאדת החורף מילאנו-קורטינה.

את הלפיד הדליקו מעוז ינון ו-עזיז אבו סארה, פעילי שלום מוכרים בזירה הבינלאומית וחברים ב"הגיע הזמן", קואליציה הכוללת למעלה מ-70 ארגוני שלום ופיוס יהודים וערבים, הפועלים בשנתיים האחרונות לקידום הסדר מדיני ועתיד משותף לשני העמים.

המהלך התקיים בהזמנת ראש עיריית ורונה, דמיאנו טומאסי, כדורגלן עבר ברומא ובנבחרת איטליה, ונועד לשמש מחווה של פיוס ושלום על רקע המלחמה בעזה. הבחירה בוורונה אינה מקרית: העיר שימשה בשנים האחרונות מוקד לפעילות בינלאומית לקידום דיאלוג ושלום, ובה נערך בשנת 2024 אירוע רחב היקף בהשתתפות אלפי בני אדם מהעולם.

מעוז ינון ועזיז אבו סארה עם ראש עיריית וורונה וכדורגלן נבחרת איטליה בעבר, דמיאנו טומאסי (מיכל אמיר)

ינון, יזם בתחום התיירות ופעיל שלום ישראלי שהוריו נרצחו ב-7 באוקטובר בביתם שבנתיב העשרה, ואבו סארה, מרצה ויזם פלסטיני בינלאומי שאיבד את אחיו שמת בכלא בישראל, חברו זה לזה על רקע השכול המשותף ופועלים בשנים האחרונות יחד בזירה הציבורית והבינלאומית לקידום שיח ישראלי-פלסטיני, בין היתר בכנסים, ראיונות, אירועי TED וסיורים משותפים.

מעוז ינון ו-עזיז אבו סארה בהלדקת הלפיד (מיכל אמיר)

מקואליציית הגיע הזמן נמסר: "הרגע שבו ישראלי ופלסטיני נושאים יחד לפיד אינו מחווה סמלית בלבד, אלא אמירה ברורה: גם עכשיו אפשר לבחור בדרך אחרת. זהו מסר של אחריות, של שותפות אזרחית ושל אמונה בכך שפיוס ותקווה אינם נאיביות, אלא תנאי הכרחי לעתיד בטוח וצודק לשני העמים".