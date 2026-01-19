הטבלה משקרת: גם בהפסד ברצלונה הכי איכותית

ברצלונה נעצרה אחרי אחד-עשר ניצחונות רצופים עם הפסד 2:1 באנואטה, שצימק את הפער מריאל מדריד לנקודה אחת בלבד. אורי רייך, רז אמיר ושי לוגסי מסוכנות “גול” של פיני זהבי מסכמים בפודקאסט ברצלונה את המשחק.

מה בתפריט: האופטימיות מהיכולת למרות ההפסד, נבדל “הפקק” ששוב מעלה את סוגיית החוק בעידן ה-VAR, המופע של לאמין ימאל ונתוני הבישולים והדריבלים החריגים שלו, חוסר המזל/היעילות של הקטלונים עם סטטיסטיקות הקורות-משקופים יוצאות הדופן והחיסרון של ראפיניה שבא לידי ביטוי בהחמצות של אולמו.

וגם: השוער הספרדי שכיכב היה הפעם דווקא אצל היריבה, השערים של סוסיאדד שהפעם “מתקבלים על הדעת”, הכניסה של ז’ואאו קאנסלו דווקא לצד שמאל, השער של מרקוס רשפורד והסיכוי שבארסה תשלם עליו 30 מיליון אירו בקיץ, העתיד של רוברט לבנדובסקי ופראן טורס יחד בסגל בעונה הבאה והמועמד המועדף על לאפורטה לשפיץ וההעדפה של אריק גארסיה כבלם על פני ג’רארד מרטין.

עוד בפרק: רצף הכיבושים שמגיע ל-40 משחקים, המזל הגדול של פדרי, מאזן האימים באנואטה, האם פער הנקודה בטבלה צריך להדאיג את האוהדים, הגרלת הגביע, האם מארק-אנדרה טר שטגן יגיע לנבחרת גרמניה דרך ג’ירונה, מה מאחורי העזיבה של דרו והמקום שיתפנה בעתיד לכוכב לה מאסיה טונקרה ושני המשחקים הקרובים בהם הקטלונים חייבים לנצח.