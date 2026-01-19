יום שני, 19.01.2026 שעה 14:23
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2428-2620ריאל סוסיאדד8
2428-1920אתלטיק בילבאו9
2434-2020ג'ירונה10
2324-2519אלצ'ה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2130-2420מיורקה14
2126-1520חטאפה15
2030-2419סביליה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

הטבלה משקרת: גם בהפסד ברצלונה הכי איכותית

פודקאסט ברצלונה מסכם הפסד: המופע של לאמין, נבדל הפקק, החיסרון של ראפיניה, נתוני הקורות החריגים, הספיגות, רשפורד, קאנסלו, הגביע, דרו וטונקרה

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

ברצלונה נעצרה אחרי אחד-עשר ניצחונות רצופים עם הפסד 2:1 באנואטה, שצימק את הפער מריאל מדריד לנקודה אחת בלבד. אורי רייך, רז אמיר ושי לוגסי מסוכנות “גול” של פיני זהבי מסכמים בפודקאסט ברצלונה את המשחק.

מה בתפריט: האופטימיות מהיכולת למרות ההפסד, נבדל “הפקק” ששוב מעלה את סוגיית החוק בעידן ה-VAR, המופע של לאמין ימאל ונתוני הבישולים והדריבלים החריגים שלו, חוסר המזל/היעילות של הקטלונים עם סטטיסטיקות הקורות-משקופים יוצאות הדופן והחיסרון של ראפיניה שבא לידי ביטוי בהחמצות של אולמו.

וגם: השוער הספרדי שכיכב היה הפעם דווקא אצל היריבה, השערים של סוסיאדד שהפעם “מתקבלים על הדעת”, הכניסה של ז’ואאו קאנסלו דווקא לצד שמאל, השער של מרקוס רשפורד והסיכוי שבארסה תשלם עליו 30 מיליון אירו בקיץ, העתיד של רוברט לבנדובסקי ופראן טורס יחד בסגל בעונה הבאה והמועמד המועדף על לאפורטה לשפיץ וההעדפה של אריק גארסיה כבלם על פני ג’רארד מרטין. 

עוד בפרק: רצף הכיבושים שמגיע ל-40 משחקים, המזל הגדול של פדרי, מאזן האימים באנואטה, האם פער הנקודה בטבלה צריך להדאיג את האוהדים, הגרלת הגביע, האם מארק-אנדרה טר שטגן יגיע לנבחרת גרמניה דרך ג’ירונה, מה מאחורי העזיבה של דרו והמקום שיתפנה בעתיד לכוכב לה מאסיה טונקרה ושני המשחקים הקרובים בהם הקטלונים חייבים לנצח.

