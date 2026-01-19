מכבי ת"א נותרה מושלמת אחרי ניצחון מוחץ

הפלייאוף בליגת נערים ג' – על, הליגה הבכירה לשנתון 2011, יצא לדרך. בפלייאוף העליון, במסגרת המחזור ה-18, מכבי תל אביב ממשיכה לנצח, כך שאין לה יריבות של ממש, כשמשיגה היא ניצחון 18 ברציפות מתחילת העונה. בפלייאוף התחתון, במסגרת המחזור ה-19, מ.ס. אשדוד וז'אק צבניה מובילים עם 27 נקודות, גם לאחר ה-1:1 עם הפועל ירושלים.

פלייאוף עליון, מחזור 18

מכבי תל אביב – הפועל פתח תקווה 0:7

שחקניו של עידן ביטון ממשיכים ביכולת הנהדרת שלהם כשרושמים הם ניצחון 18 ברציפות בליגה, ללא תוצאות תיקו וללא הפסדים. הפעם, שביעייה לעבר הרשת של פתח תקווה, מה שאומר שלמכבי תל אביב כבר 83 שערי ליגה. עומר דכה סיפק שלושער, יהלי נסים רשם צמד, דניאל פרץ ויהונתן להב השלימו את החגיגה.

מכבי פתח תקווה – הפועל כפר סבא 1:5

למרות שספגה שער, מכבי פתח תקווה היא הקבוצה שספגה הכי מעט שערים עד כה בליגה. רק תשעה שערים הוציאה הקבוצה הצעירה מהרשת שלה והיא סופגת רק חצי שער למשחק בממוצע. אביב גולן, כפיר ריסקאי, עמית גבע, אליאב אוליאל ואלעד גבייהו חתומים על הניצחון הגבוה. ניב סארוגטי צימק זמנית ל-2:1.

מכבי פתח תקווה נערים ( באדיבות המועדון)

מכבי נתניה – בית"ר ירושלים 0:2

היהלומים שומרים על מקומם בצמרת הגבוהה, כשהם חולקים את המקום השני יחד עם מכבי פתח תקווה (43 נקודות), לאחר ניצחון 14 במספר. ליהלומים לקח 60 דקות כדי למצוא פרצה בסכר של בית"ר ירושלים. ירדן קולן ורפאל ועקנין, צמד המחליפים, קבעו את תוצאת המשחק.

מכבי חיפה – הפועל תל אביב 0:1

ניצחון 11 העונה לירוקים מהכרמל. הפועל תל אביב הקשתה לכל אורך ההתמודדות, אלא שבסופו של דבר נכנעה בדקה ה-74. קפטן הקבוצה, יוגב אוחיון, הכניע מהנקודה הלבנה את מרטין סודניק וקבע 0:1. הפועל תל אביב ספגה הפסד תשיעי העונה, כשבין שבע קבוצות ליגה שספגו הכי הרבה הפסדים. למ.ס. אשדוד, מוליכת הפלייאוף התחתון, יותר נקודות מהפועל תל אביב (27 לעומת 25).

פלייאוף תחתון, מחזור 19

מ.ס. אשדוד – הפועל ירושלים 1:1

שתי הקבוצות היחידות להן מעל 20 נקודות בפלייאוף התחתון. אשדוד פתחה די טוב את העונה בליגה, אלא שבסופו של דבר מצאה עצמה בפלייאוף התחתון, יחד עם הפועל ירושלים, שתי הקבוצות הבולטות בחלק זה. בתוך ארבע דקות, אשדוד עלתה ליתרון משער של אושר אבוטבול, הקפטן, בדקה ה-44 אוריאל אביקסיס השווה את התוצאה.

בני סכנין – הפועל באר שבע 0:2

ניצחון רביעי העונה לאדומים מהצפון על פני הדרומיים, מה שאומר שהפער מהמקום ה-17, בו נמצאת בני סכנין, למקום ה-14, בו נמצאת הפועל באר שבע, עומד על שלוש נקודות בלבד ובאר שבע עדיין באזור המסוכן. על אף הניצחון, לסכנין הכי מעט שערים העונה בליגה (13). מוחמד עותמאן ומוחמד סעדי הבקיעו לסכנין וניצחו את המשחק.

מכבי נתניה נערים ( באדיבות המועדון)

הפועל חדרה – מ.כ. נווה יוסף 0:0

נקודה יקרה לחדרה, שנמצאת בין שלוש הקבוצות האחרונות בטבלה, עם 17 נקודות. נווה יוסף, בתוצאת התיקו הרביעית שלה העונה, עם 19 נקודות, והיא חולקת את המקום ה-11 עם הפועל ראשון לציון. ביום שבת הקרוב, חדרה תצא לרעננה, למשחק שמעבר לשלוש נקודות, הרי שלשתיהן 17 נקודות וצמודות הן למקום ממנו יכולים לרדת ליגה. נווה יוסף תארח את קריית שמונה.

הפועל ראשון לציון – הפועל רעננה 1:1

כבר 19 מחזורים ברציפות שהפועל ראשון לציון סופגת לכל הפחות שער אחד במשחקיה. לא פלא שמדובר בקבוצה שספגה הכי הרבה שערים בליגה (44) ובפלייאוף העליון בפרט. רעננה הקשתה ולא ויתרה לקבוצה שמעליה בטבלה, הרי שיודעת היא את מצבה בחלק התחתון. גיא קבצקי קבע 0:1 כתום, רואי ישי השווה לקבוצה מהשרון.