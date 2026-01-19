בית"ר י-ם החתימה מגן ימני בנערים א' ל-3 שנים

לאחר שש עונות רצופות בהפועל ירושלים והשגת הפלייאוף העליון יחד עם קבוצת נערים א' בליגה הבכירה לשנתון 2009, מנואל שביב, המגן הימני בן ה-16, חוצה את הכביש וחובר למחלקת הנוער של בית"ר ירושלים. הוא הוחתם על חוזה לשלוש שנים קדימה, זאת באמצעות סוכנות השחקנים Play It, בנוכחותו של אורן שטרלינג.

המגן שותף העונה ב-10 משחקים במדי בקבוצת נערים א' של הפועל ירושלים, שכאמור, נכנסה בתום 17 משחקים במסגרת הסיבוב הראשון אל הפלייאוף העליון בליגת נערים א' על. אל בית"ר ירושלים (נערים א') הוא חובר כשהיא נמצאת בפלייאוף התחתון, וכשהיא מנסה לשמור על ראש מעל המים במטרה שלא לרדת בחזרה לליגת המשנה.

בנובמבר 2019 החל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל, כשהגיע לראשונה לקבוצת טרום ילדים א' של הפועל ירושלים. מאז, רשם 128 הופעות, לצד שישה שערים. בקבוצות הגיל ילדים א' ונערים ג' היה בורג מרכזי בחלק האחורי בהפועל ירושלים, כשבנערים ב' פתח עונה נהדרת ובמהלכה, במרבית משחקיו, עלה מהספסל בחצי השני של המשחק.

שחקני נערים א' של בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

במסגרת המחזור ה-19 בליגת נערים א' על, הפלייאוף התחתון, בית"ר ירושלים צפויה לארח בבית וגן את בני יהודה ת"א. המשחק עתיד להתקיים בין ה-23 ל-27 בחודש, בהתאם לבחירתה של הקבוצה המארחת, הלא היא קבוצת צו פיוס, השומרת שבת. בית"ר רחוקה שתי נקודות מהכתומים משכונת התקווה, ורק ארבע נקודות מהמקום האחרון.