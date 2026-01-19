"מכבי ת"א מאבדת את הזהות הישראלית שלה"

מכבי תל אביב חטפה את אחד ההפסדים הכי משפילים שלה בשנים האחרונות, כשהתבזתה עם 4:1 למכבי יפה באצטדיון סמי עופר, יריבה מולה היא בעיקר חגגה בכל המפגשים האחרונים, אבל בתקופה האחרונה משהו רע עובר על החניכים של ז’רקו לאזטיץ’. כוכב העבר של הצהובים אבי נמני עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את כל מה שקורה במכבי ת”א?

”למי שזוכר בפודקאסט אחרי הניצחון בדרבי אמתי שאנחנו מאוד שמחים אבל מאוד מודאגים מהיכולת החלשה. אני חושב שאין אנרגיות, מעבר לזה שהשחקנים שחוקים. אין אנרגיות של המאמן עצמו, גם באימונים עצמם זה משהו שחסר. הגיע הזמן לקבל החלטות נכונות ואמיצות עבור המועדון. הוא לא יכול להמשיך לדשדש, זה יותר מדי. אני חושב שכן צריך לעשות פה שינויים, צריך לעשות את הסוויץ’ הזה בראש, אם מכבי לא תהיה במפעלים האירופאים זה נזק כלכלי גדול”.

רז פרסם שמי שיכול לשלם את המחיר זה מנספורד.

”אני לא מטיל את כל האשמה על לאזטיץ’ כי אין לו שחקנים מתאימים להגיע רחוק. ברמת האנרגיות אין את החיבור עם הקהל ועם השחקנים, זה משה שהיה צריך להיחתך ממזמן טוב להביא מישהו מתאים ונכון. בסף תביאו את המאמן הכי טוב אבל אם אין לו את השחקנים המתאימים”.

ז'רקו לאזטיץ' ובן מנספורד (רדאד ג'בארה, ראובן שוורץ)

השאלה האם הוא אומרים למיץ’ את האמת?

”יכול להיות שאתה צודק, אבל בסוף יש מציאות אחת ואי אפשר לשנות אותה. המציאות היא מציאות לא טוב למכבי ת”א, לא רק מקצועית אלא גם מבחינת האווירה. צריך להכניס אנרגיות חיובית ולהביא איכויות, יש לה חלק קדמי לא איכותי כבר שלושה חודשים היא לא מצליחה לייצר מצבים, לא יכול להיות שמועדון כזה אין לו חלוצים ברמה הזאת. ברגע שמכבי ת”א מאבדת את הזהות הישראלית שלה, והיא הלכה על זרים שלא מצליחים להיות תחליף הולם”.

אולי צריך להחזיר את ערן זהבי למערכת? לתפקיד מקצועי כלשהו.

”אני לא חושב שאפשר לעשות הוקוס פוקוס, צריך לבנות מערכת נכונה. מה שייחד את מכבי ת”א שתמיד הייתה לה עליונות בשחקנים הישראלים, והיא איבדה את זה”.

לאזטיץ': "וויתרנו אחרי הגול השני וזה רע"

מה מצבו של אמיר?

”כרגע יש לו נפיחות, והוא יעבור MRI ונקווה שהוא יעבור את זה כמה שיותר מהר”.